Η κυβέρνηση του Τρινιντάντ και Τομπάγκο έθεσε τις ένοπλες δυνάμεις σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, διατάσσοντας όλους τους στρατιωτικούς να επιστρέψουν άμεσα στα καθήκοντά τους, εν μέσω της έντασης που έχει προκύψει μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας.

«Γενική επιφυλακή: Με άμεση ισχύ, οι ένοπλες δυνάμεις του Τρίνινταντ και Τομπάγκο (TTDF) τίθενται σε ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ ΕΝΑ. Όλα τα μέλη οφείλουν να παρουσιαστούν στις βάσεις τους», αναφέρει το μήνυμα που έστειλε στους ένστολους η στρατιωτική ηγεσία, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε «ανάκληση όλων των αδειών», σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Η κινητοποίηση σημειώνεται σε μια περίοδο που οι ΗΠΑ εξαπολύουν αεροπορικές επιθέσεις εναντίον σκαφών που φέρονται να διακινούν ναρκωτικά σε Καραϊβική και Ειρηνικό, ενώ αμερικανικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η Ουάσινγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο διεξαγωγής χερσαίων επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα.

Η αυξημένη επιφυλακή στην οποία τέθηκαν οι ένοπλες δυνάμεις του Τρίνινταντ και Τομπάγκο προκάλεσε πανικό στην πρωτεύουσα Πορτ οφ Σπέιν, όπου πολλοί κάτοικοι έσπευσαν να προμηθευτούν τρόφιμα και καύσιμα, μεταδίδουν δημοσιογράφοι του AFP.

Η κυβέρνηση απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους, δηλώνοντας ότι «βρίσκεται σε διαρκή επαφή με την πρεσβεία των ΗΠΑ στο Πορτ οφ Σπέιν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβε, δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. Συνεπώς, όλοι οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν ήρεμοι».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι δεν εξετάζει το ενδεχόμενο να εξαπολύσει επιθέσεις στο έδαφος της Βενεζουέλας. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο διέψευσε δημοσίευμα της Miami Herald που ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ετοιμάζονταν να πλήξουν τη Βενεζουέλα.

Ο αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος έχει παραδεχθεί ότι ενέκρινε μυστικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα, αναφέρθηκε πρόσφατα σε ενδεχόμενο χερσαίων επιχειρήσεων εναντίον «ναρκοτρομοκρατών».

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν αεροπορικές επιθέσεις σε Καραϊβική και Ειρηνικό εναντίον πλοίων που φέρονται να ανήκουν σε διακινητές ναρκωτικών. Μέχρι σήμερα, η Ουάσινγκτον έχει αναλάβει την ευθύνη για 15 πλήγματα που προκάλεσαν τον θάνατο 62 ανθρώπων.

Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει στην Καραϊβική μεγάλη στρατιωτική δύναμη, η οποία θα ενισχυθεί προσεχώς με το αεροπλανοφόρο Gerald Ford – το μεγαλύτερο στον κόσμο.

Η Ουάσινγκτον κατηγορεί τον πρόεδρο της Βενεζουέλας ότι εμπλέκεται άμεσα στη διακίνηση ναρκωτικών, κάτι που ο Νικολάς Μαδούρο διαψεύδει κατηγορηματικά. Σύμφωνα με το Καράκας, η Ουάσινγκτον χρησιμοποιεί το λαθρεμπόριο ναρκωτικών ως πρόσχημα «για να επιβάλει αλλαγή του καθεστώτος» και να αρπάξει τα τεράστια πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας.