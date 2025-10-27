Η δραματική στιγμή που οι επιβάτες ενός κρουαζιερόπλοιου στη μέση της Μεσογείου βοήθησαν να σωθούν οι ζωές μεταναστών που προσπαθούσαν να φτάσουν στην Ισπανία καταγράφηκε σε κάμερα.

Το MSC Splendida κατάφερε να διασώσει 19 μετανάστες που βρίσκονταν σε φουσκωτό σκάφος στα νερά κοντά στην Cabrera, έξω από τη Μαγιόρκα, στα Νησιά Βαλεαρίδες.

Ένας σοκαρισμένος επιβάτης ανάρτησε ένα συγκλονιστικό βίντεο.

Μαζί με το βίντεο υπήρχε μήνυμα στα αγγλικά: «Κατά την τελευταία μέρα της κρουαζιέρας μας, ένα σκάφος με 18 ψυχές και τρία παιδιά διασώθηκαν στη μέση της Μεσογείου. Αυτοί οι άνθρωποι, πιθανώς στη θάλασσα για μέρες, αναζητούσαν ένα μέλλον, προσπαθώντας να ξεφύγουν από τη χώρα τους. Ευτυχώς, ήμασταν εκεί. Δεν ήταν πολλοί τόσο τυχεροί. Χάρη στους επαγγελματίες του MSC Splendida, τώρα είναι ασφαλείς.»

Στο σκάφος βρίσκονταν 19 μετανάστες, όλοι από το Μαγκρέμπ, σύμφωνα με την Daily Mail.

Το κρουαζιερόπλοιο διέσωσε όλους τους μετανάστες και αποφάσισε να τους μεταφέρει στο λιμάνι προορισμού τους, τη Βαρκελώνη, ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να μην σταματήσει η πορεία του τουριστικού πλοίου.

Το πλοίο βρισκόταν στην τελευταία μέρα της κρουαζιέρας όταν εντόπισε τους μετανάστες.

Οι μετανάστες βούτηξαν στη θάλασσα για να φτάσουν τα σωσίβια και έπρεπε να παλέψουν με τεράστια κύματα για να ανέβουν τη σκάλα του κρουαζιερόπλοιου και να σωθούν.

Το δραματικό βίντεο δείχνει πώς προσπαθούσαν να ανέβουν τη σκάλα του πλοίου αλλά έπεφταν ξανά στη φουρτουνιασμένη θάλασσα.

Οι επιβάτες και το προσωπικό της Splendida έριχναν σωσίβια στη θάλασσα.

Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο και στη συνέχεια στο λιμάνι της Βαρκελώνης, όπου θα τεθούν στη διάθεση των αρμόδιων αρχών και των κοινωνικών υπηρεσιών.