Ένας 25χρονος Αμερικανός YouTuber, ο Τάιλερ Ολιβέιρα (Tyler Oliveira), προκάλεσε σάλο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Ινδίας μετά τη δημοσίευση ενός βίντεο από ένα παράδοξο φεστιβάλ, στο οποίο οι συμμετέχοντες ρίχνουν ο ένας στον άλλο αποξηραμένα κόπρανα αγελάδας. Το βίντεο, με τίτλο «Inside India’s Poop-Throwing Festival», ξεπέρασε τα 5 εκατομμύρια προβολές μέσα σε λίγες ημέρες, προκαλώντας τη σφοδρή κριτική εναντίον του, σύμφωνα με το δημοσίευμα της nypost.

Το φεστιβάλ που κατέγραψε ο Ολιβέιρα ονομάζεται Γκορεχάμπα και διεξάγεται στο μικρό χωριό Γκουματαπούρα, στην περιοχή Καρνατάκα, στη νοτιοδυτική Ινδία. Η ιδιότυπη αυτή τελετή λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο λίγο μετά τη Ντιβάλι, τη μεγαλύτερη ινδουιστική γιορτή του φωτός και αποτελεί παραδοσιακό έθιμο προς τιμήν του θεού Μπιρισβάρα Σουάμι, ο οποίος, σύμφωνα με την παράδοση, γεννήθηκε μέσα σε κοπριά αγελάδας. Για τους κατοίκους του ινδικού χωριού, η συμμετοχή στον «πόλεμο» με κόπρανα αγελάδας θεωρείται ιερή και καθαρτική πράξη, φέρνοντας τύχη και ευλογία.

Ωστόσο, το ύφος του βίντεο του Ολιβέιρα κρίθηκε προσβλητικό από πολλούς Ινδούς, καθώς ο δημιουργός εμφανίστηκε φορώντας στολή προστασίας και γυαλιά, ενώ αστειεύτηκε γράφοντας:

«Ήταν η πιο σκατένια εμπειρία της ζωής μου. Δεν θα ξαναπάω ποτέ. Παρακαλώ προσευχηθείτε να επιβιώσω.» Αυτό ήταν αρκετό για να ξεσπάσει διαδικτυακή καταιγίδα. Χιλιάδες χρήστες του Χ κατηγόρησαν τον Ολιβέιρα ότι διακωμωδεί μια ιερή ινδουιστική παράδοση και ότι προσπαθεί να δυσφημίσει την Ινδία. Ορισμένοι μάλιστα υποστήριξαν ότι το βίντεο αποτελεί μέρος «συντονισμένης καμπάνιας δυσφήμισης» της χώρας. Ένας οργισμένος χρήστης έγραψε: «Γιατί να έρχεσαι στην Ινδία για να κοροϊδέψεις τα έθιμά μας; Αν θέλεις να τραβήξεις βίντεο με κόπρανα, πήγαινε στους δρόμους της Καλιφόρνια!». Κατηγορήθηκε επίσης ότι είναι ρατσιστής με έναν χρήση να αναφέρει: «Είναι γνωστός για τη διάδοση ρατσισμού και παραπληροφόρησης». YouTuber Tyler Oliveira branded ‘racist,’ dragged through the muck after filming Indian village’s messy ‘poop-throwing’ fight https://t.co/0osHIVPJXi pic.twitter.com/Tnl7mTFSqR — New York Post (@nypost) October 26, 2025

Ο Ολιβέιρα, που διαθέτει πάνω από 8 εκατομμύρια συνδρομητές στο Youtube, απάντησε ψύχραιμα: «Έχω γυρίσει βίντεο σε πολλές πόλεις. Μην θυμώνεις, φίλε.»

Παράλληλα, αρκετοί χρήστες εξέφρασαν προβληματισμό για το αν τέτοιες παραδόσεις θα έπρεπε να συνεχίζονται στη σύγχρονη εποχή, τονίζοντας πως «δίνουν μια λανθασμένη εικόνα της Ινδίας» διεθνώς. Ένας χρήστης του Reddit σχολίασε: «Η δημόσια εικόνα της Ινδίας καταστρέφεται. Δεν ξέρω πώς να την υπερασπιστώ πια.»

Παρά τις αντιδράσεις, ο Ολιβέιρα υποστήριξε ότι δεν είχε καμία πρόθεση να προσβάλει κανέναν, αλλά ήθελε να παρουσιάσει «μια διαφορετική και ασυνήθιστη πολιτισμική εμπειρία». Μάλιστα, δήλωσε ότι ετοιμάζει 30λεπτο ντοκιμαντέρ για το φεστιβάλ, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα, γεγονός που ήδη προκαλεί νέο γύρο συζητήσεων.