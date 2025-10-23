Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών στην πόλη Κοπέισκ της Ρωσίας, που βρίσκεται περίπου 1.600 χιλιόμετρα μακριά από τα ουκρανικά σύνορα. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινότητα και κινητοποίηση των ρωσικών Αρχών.

Μέχρι στιγμής, οι επίσημες αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει τα αίτια της έκρηξης. Το εργοστάσιο, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, αποτελεί μία από τις βασικές μονάδες παραγωγής πυρομαχικών στην περιοχή του Τσελιάμπινσκ. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, ενώ η πρόσβαση στην περιοχή έχει αποκλειστεί για λόγους ασφαλείας.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας φέρεται να έχει καταγράψει τη στιγμή της έκρηξης, γεγονός που αναμένεται να βοηθήσει τις αρχές στη διερεύνηση του περιστατικού.