Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών στην πόλη Κοπέισκ της Ρωσίας, που βρίσκεται περίπου 1.600 χιλιόμετρα μακριά από τα ουκρανικά σύνορα. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινότητα και κινητοποίηση των ρωσικών Αρχών.

Μέχρι στιγμής, οι επίσημες αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει τα αίτια της έκρηξης. Το εργοστάσιο, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, αποτελεί μία από τις βασικές μονάδες παραγωγής πυρομαχικών στην περιοχή του Τσελιάμπινσκ. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, ενώ η πρόσβαση στην περιοχή έχει αποκλειστεί για λόγους ασφαλείας.

Meanwhile in the outskirts of Russia’s Chelyabinsk.



Reportedly, it’s a local major military production enterprise, and the Russian city is hearing air raid sirens.



That’s about 1,800 km from the Ukrainian border. pic.twitter.com/MecDqBMKUk — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) October 22, 2025

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας φέρεται να έχει καταγράψει τη στιγμή της έκρηξης, γεγονός που αναμένεται να βοηθήσει τις αρχές στη διερεύνηση του περιστατικού.