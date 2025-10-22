Ένα σοβαρό περιστατικό βίας αναστάτωσε το βράδυ της Τετάρτης την πόλη του Αννόβερο της Γερμανίας , όταν ξέσπασε συμπλοκή στην περιοχή Vahrenwalder Straße.

Η αστυνομία ενημερώθηκε λίγο μετά τις 18:25 (τοπική ώρα) για διαπληκτισμό μεταξύ δύο ομάδων, ο οποίος ξέφυγε γρήγορα από τον έλεγχο. Στη διάρκεια του επεισοδίου χρησιμοποιήθηκαν πυροβόλα όπλα, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για αρκετούς τραυματίες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν διευκρινιστεί η κατάστασή τους ή ο ακριβής αριθμός τους.

Οι δυνάμεις ασφαλείας κινητοποιήθηκαν άμεσα και προχώρησαν στη σύλληψη ενός ατόμου, που θεωρείται ύποπτος για συμμετοχή στο περιστατικό, σύμφωνα με δηλώσεις εκπροσώπου της αστυνομίας του Ανόβερου.

Το σημείο παραμένει αποκλεισμένο, ενώ το Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών έχει ξεκινήσει συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια της συμπλοκής και να εντοπιστούν ενδεχόμενοι συνεργοί.

Η φύση της διαμάχης παραμένει ασαφής, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα τα κίνητρα πίσω από το επεισόδιο, ούτε και αν τα εμπλεκόμενα άτομα γνωρίζονταν μεταξύ τους.