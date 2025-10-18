Το Πεκίνο εμφανίζεται πρόθυμο να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την Ουάσινγκτον, εκφράζοντας την επιθυμία να ξεκινήσουν εκ νέου οι εμπορικές συνομιλίες το συντομότερο δυνατό. Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία και οι δύο πλευρές δείχνουν να αναζητούν τρόπους αποκλιμάκωσης στις μεταξύ τους οικονομικές εντάσεις.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του κινεζικού κρατικού πρακτορείου Xinhua, η ηγεσία της χώρας θεωρεί σημαντικό να αποτραπεί νέα επιβάρυνση στις ήδη εύθραυστες εμπορικές σχέσεις, ιδιαίτερα στον τομέα των τελωνειακών δασμών που είχαν πυροδοτήσει έντονες αντιπαραθέσεις στο πρόσφατο παρελθόν.

Η δήλωση αυτή φαίνεται να αποτελεί ένδειξη πως το Πεκίνο επιδιώκει σταθερότητα στις διμερείς οικονομικές σχέσεις, σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς αγορές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή απέναντι σε γεωπολιτικούς κραδασμούς. Παράλληλα, ενδέχεται να ανοίγει ο δρόμος για μια νέα προσέγγιση στον χειρισμό των εμπορικών διαφορών, ενόψει και των αμερικανικών εκλογών, όπου το ζήτημα της Κίνας αναμένεται να αποκτήσει ιδιαίτερο βάρος στον δημόσιο διάλογο.

Η ανακοίνωση αυτή έπεται βιντεοδιάσκεψης ανάμεσα στον βασικό διαπραγματευτή της Κίνας για το εμπόριο, τον αντιπρόεδρο της κινεζικής κυβέρνησης Χε Λιφένγκ, και τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ, κατά την οποία υπήρξαν “ειλικρινείς, σε βάθος και εποικοδομητικές” συνομιλίες, διευκρίνισε το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων.

Οι εμπορικές εντάσεις ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες παγκοσμίως αυξήθηκαν κατά μία βαθμίδα εδώ και μία εβδομάδα, μετά την ανακοίνωση από το Πεκίνο ενίσχυσης των ελέγχων στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και στις απαραίτητες τεχνολογίες για τη διύλισή τους.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε από την πλευρά του χθες, Παρασκευή, ότι θα συναντήσει τον Χε Λιφένγκ την επόμενη εβδομάδα για να προετοιμάσουν νέες διαπραγματεύσεις.

Η αμερικανική κυβέρνηση δείχνει να παίζει το χαρτί της αποκλιμάκωσης, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε εκ νέου έτοιμος να συναντήσει προσεχώς τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ.