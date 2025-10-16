Ο ευρωβουλευτής από την Κύπρο, Φειδίας Παναγιώτου, ανακοίνωσε μέσω βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη συγκρότηση ενός νέου πολιτικού κόμματος με το όνομα Άμεση Δημοκρατία, με ορίζοντα συμμετοχής στις βουλευτικές εκλογές της μεγαλονήσου που θα γίνουν 2026.

Στην ίδια εμφάνιση, επέλεξε να φορέσει μύτη κλόουν, όχι ως καρναβαλικό αστείο, αλλά ως μήνυμα προς όσους τον παρακολουθούν. «Την έβαλα γιατί άρεσε στους ακόλουθούς μου. Λειτουργεί στον αλγόριθμο. Είδαμε τι έκαναν οι σοβαροί τόσα χρόνια, είπα να κάνουμε κάτι πιο ενδιαφέρον», είπε χαρακτηριστικά. Προσέθεσε ότι όταν πριν ενάμισι χρόνο καταπιάστηκε με τρεις γραβάτες και ένα μαγιό, λειτούργησε, και έτσι συνεχίζει με τη μύτη.

Ο Φειδίας Παναγιώτου ανέφερε ότι η ανάγκη γέννησης του κόμματος προέκυψε από την αδυναμία που –κατά την άποψή του– αντιμετωπίζουν οι ανεξάρτητοι πολιτικοί να προκαλέσουν πραγματική αλλαγή μόνοι τους.

«Για να αλλάξουμε τα πράγματα, πρέπει να βάλουμε δυνάμη στη Βουλή», τόνισε. Εξήγησε ότι η υπάρχουσα διαδικασία δεν επιτρέπει σε πολίτες να συμμετέχουν ενεργά πέρα από την ψήφο και πως το όραμά του είναι μια δημοκρατία όπου ο καθένας θα μπορεί να συμβάλλει σε συζητήσεις, αποφάσεις και ψηφοφορίες.

Οι υποψήφιοι (57 στον αριθμό) θα επιλεγούν από το κοινό μέσω ψηφιακής πλατφόρμας — ένα μοντέλο συμμετοχικής διαδικασίας που ο ίδιος χαρακτήρισε ως «τελείως διαφορετικό» σε σχέση με τα συμβατικά κόμματα.