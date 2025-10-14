Η γνωστή δημοσιογράφος Κριστιάν Αμανπούρ ζήτησε συγγνώμη επειδή είπε ότι οι Ισραηλινοί όμηροι είχαν καλύτερη μεταχείριση από «τον μέσο κάτοικο της Γάζας», αφού προκάλεσε αντιδράσεις με τη δήλωσή της.

Σε μια εκτενή ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, η Αμανπούρ έγραψε ότι η ημέρα απελευθέρωσης των ομήρων ήταν μια χαρμόσυνη μέρα και ότι θα χρειαστεί χρόνος για να αναρρώσουν σωματικά και ψυχικά.

«Λυπάμαι όμως που είπα πως ίσως να είχαν καλύτερη μεταχείριση από πολλούς Παλαιστίνιους στη Γάζα, επειδή η Χαμάς χρησιμοποίησε αυτούς τους ομήρους ως πιόνια και διαπραγματευτικά χαρτιά», συνέχισε.

Earlier live on air, I spoke about what a day of real joy this is, for Israeli families whose loved ones are finally being returned from two years of horrific Hamas captivity, and for civilians in Gaza, who have finally had a reprieve from two years of brutal, deadly war.



I… pic.twitter.com/3OppU0kUhR — Christiane Amanpour (@amanpour) October 13, 2025

Συγγνώμη ζήτησε η Αμανπούρ μετά από δήλωση για τους ομήρους της Χαμάς: «Ήταν αναίσθητο»

«Ήταν αναίσθητο και λανθασμένο. Μιλώντας με πολλούς πρώην ομήρους και τις οικογένειές τους, όπως όλοι, έχω φρίξει με όσα τους υπέβαλε η Χαμάς αυτά τα δύο μακρά χρόνια».

«Μου έχουν διηγηθεί ιστορίες για το πώς μετά βίας μπορούσαν να αναπνεύσουν μέσα στα τούνελ, δεν τους επιτρεπόταν να κλάψουν, πεινούσαν και αναγκάζονταν να σκάψουν τους ίδιους τους τους τάφους –και φυσικά, σήμερα, κάποιοι από τους ομήρους επιστρέφουν μέσα σε σάκους νεκρών», κατέληξε η ανάρτησή της.

Το πρωί της Δευτέρας, η δημοσιογράφος ρωτήθηκε σε εκπομπή αμερικανικού Μέσου για τις απόψεις της σχετικά με τη συμφωνία ειρήνης μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Σε μια δήλωσή της, είπε ότι, ενώ οι όμηροι υπέφεραν, είχαν καλύτερη μεταχείριση από τον μέσο Παλαιστίνιο.

«Ήταν δύο φρικτά, φρικτά χρόνια γι’ αυτούς, γιατί όχι μόνο βρίσκονταν εκεί -ξέρετε, πιθανότατα είχαν καλύτερη μεταχείριση από τον μέσο κάτοικο της Γάζας, επειδή αποτελούσαν τα πιόνια και τα χαρτιά της Χαμάς. Τώρα, η Χαμάς έχασε κάθε διαπραγματευτικό της όπλο, παραδίδοντάς τους όλους», είπε. «Έτσι, αυτό αποτελεί νίκη για την ισραηλινή πλευρά».

Η Χαμάς απελευθέρωσε τη Δευτέρα τους 20 τελευταίους ομήρους που παρέμεναν ζωντανοί, στο πλαίσιο της συμφωνίας που ακολούθησε την εν μέρει αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα. Ταυτόχρονα, εκατοντάδες Παλαιστίνιοι κρατούμενοι απελευθερώθηκαν από το Ισραήλ.