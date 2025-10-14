Η συλλογικότητα νέων GenZ 212, η οποία ζητεί από τα τέλη Σεπτεμβρίου μεταρρυθμίσεις στους τομείς της υγείας και της παιδείας στο Μαρόκο, ανακοίνωσε ότι διοργανώνει «ειρηνικές καθιστικές διαμαρτυρίες» στις περισσότερες πόλεις της χώρας το Σάββατο.

«Καλούμε όλη την μαροκινή νεολαία, όπως και το σύνολο των πολιτών να κινητοποιηθούν μαζικά για να υποστηρίξουν το κίνημα αυτό μέχρι την ικανοποίηση των αιτημάτων μας», ανέφερε σε χθεσινή ανακοίνωσή του το κίνημα, οι ιδρυτές του οποίου παραμένουν ανώνυμοι.

Από τις 27 Σεπτεμβρίου, η συλλογικότητα αυτή, η οποία αριθμεί πάνω από 210.000 μέλη στην πλατφόρμα Discord, διοργάνωνε σχεδόν κάθε βράδυ συγκεντρώσεις σε όλο το Μαρόκο, στις οποίες μετείχαν εκατοντάδες άνθρωποι.

Ωστόσο, την Πέμπτη, παραμονή πολυαναμενόμενης ομιλίας του βασιλιά Μοχάμεντ Στ’, ο οποίος ζήτησε από την κυβέρνηση να επιταχύνει τις κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, η κινητοποίηση φάνηκε να αποδυναμώνεται. Μόνον μερικές δεκάδες διαδηλωτές μετείχαν στις διαδηλώσεις στο Ραμπάτ ή την Καζαμπλάνκα, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP.

Η GenZ 212 ζητεί αξιοπρεπείς δημόσιες υπηρεσίες παιδείας και υγείας, καταπολέμηση της διαφθοράς και να λογοδοτεί η κυβέρνηση. «Ως απόλυτη προτεραιότητα» αξιώνει εξάλλου την άμεση απελευθέρωση «κρατουμένων συνείδησης που συνελήφθησαν για την ειρηνική συμμετοχή τους».

Τις πρώτες μέρες αυτών των κινητοποιήσεων, οι οποίες είχαν αρχικά απαγορευτεί, η αστυνομία προχώρησε σε εκατοντάδες συλλήψεις. Σε περίπου 550 ανθρώπους έχουν ασκηθεί διώξεις, ορισμένοι από τους οποίους παρέμειναν υπό κράτηση.

Ταραχές και πράξεις βανδαλισμού σημειώθηκαν σε ορισμένες διαδηλώσεις. Τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων φοιτητής κινηματογραφικής σχολής, ο οποίος είχε πάει, σύμφωνα με τους οικείους του, για να γυρίσει ντοκιμαντέρ για τις διαμαρτυρίες, σκοτώθηκαν στις αρχές Οκτωβρίου σε συμπλοκή με χωροφύλακες κοντά στην Αγκαντίρ.

Η GenZ 212 γεννήθηκε από κύμα διαδηλώσεων που ξέσπασε στα μέσα Σεπτεμβρίου μετά τον θάνατο σε δημόσιο νοσοκομείο της Αγκαντίρ, στο νότιο Μαρόκο, οκτώ εγκύων που είχαν εισαχθεί για να υποβληθούν σε καισαρική.