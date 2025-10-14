Ένα ζευγάρι από τη Μελβούρνη έχει προκαλέσει αίσθηση σε όλο τον κόσμο μετά τη γέννηση του παιδιού του. Ο λόγος για τον 93χρονο γιατρό Τζον Λέβιν και την 37χρονη σύζυγό του, επίσης γιατρό, Γιάνγιινγκ Λου, οι οποίοι απέκτησαν τον πρώτο τους γιο και δηλώνουν έτοιμοι να αποκτήσουν κι άλλο παιδί, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της daily mail.

Ο Δρ. Λέβιν, γεννημένος τη δεκαετία του 1930 και ειδικός, όπως αναφέρει, στην «υγιή γήρανση» και η κατά 56 χρόνια νεότερη σύζυγός του καλωσόρισαν στον κόσμο τον γιο τους, Γκάμπι, τον Φεβρουάριο του 2024. Ο γιατρός, που έχασε την πρώτη του σύζυγο, Βερόνικα, μετά από 57 χρόνια γάμου το 2013, και έναν από τους τρεις ενήλικους γιους του το 2024, γνώρισε τη Δρ. Λου όταν αποφάσισε να μάθει κινέζικα. Η γνωριμία τους εξελίχθηκε σε έρωτα, και το ζευγάρι παντρεύτηκε στο Λας Βέγκας το 2014.

Δέκα χρόνια αργότερα, ο Λέβιν περιγράφει τη γέννηση του γιου του ως «απίστευτη εμπειρία», αποτέλεσμα μιας επίπονης διαδικασίας που περιλάμβανε δωρεά σπέρματος και εξωσωματική γονιμοποίηση. Παρά την προχωρημένη ηλικία του, δηλώνει αποφασισμένος να είναι παρών σε κάθε στάδιο της ζωής του μικρού Γκάμπι: «Φυσικά, θέλω να είμαι εκεί στα 21α του γενέθλια», είπε χαρακτηριστικά.

Ένα ακόμη σημαντικό γεγονός που ελπίζει να ζήσει είναι η Bar Mitzvah του γιου του, δηλαδή η τελετή ενηλικίωσης στην εβραϊκή πίστη. «Είναι μια τόσο σημαντική στιγμή. Θέλω να τον καθοδηγήσω μέσα από αυτήν», είπε.

Αν και ο Γκάμπι είναι ακόμη βρέφος, το ζευγάρι ήδη σκέφτεται να αποκτήσει δεύτερο παιδί και έχει επιστρέψει στη διαδικασία της εξωσωματικής. «Σκεφτόμαστε ένα ακόμη παιδί… θα θέλαμε να έχουμε ένα κοριτσάκι», αποκάλυψε ο 93χρονος γιατρός, ενώ η Δρ. Λου προσθέτει χαμογελώντας: «Ακόμη το συζητάμε!»

Η ίδια αποκάλυψε πως δεν σκεφτόταν τη μητρότητα μέχρι που η πανδημία και τα lockdown στη Μελβούρνη την ώθησαν να αναθεωρήσει τη ζωή της. «Κάναμε έναν απολογισμό, ρωτώντας τον εαυτό μας πού θέλουμε να είμαστε σε δέκα χρόνια. Σκέφτηκα ότι αν τον χάσω, θέλω να κρατήσω ένα κομμάτι του μαζί μου. Ήθελα να αποκτήσω ένα παιδί», είπε συγκινημένη. «Ήμουν πολύ τυχερή, έμεινα έγκυος με την πρώτη προσπάθεια. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι για πολλές γυναίκες καθώς μία φίλη μου χρειάστηκε 14 κύκλους για να αποκτήσει την κόρη της.»

Η γιατρός απάντησε επίσης σε όσους τη χαρακτηρίζουν «κυνηγό χρημάτων», τονίζοντας πως όταν γνωρίστηκαν, ο Δρ. Λέβιν είχε κηρύξει πτώχευση: «Δεν υπήρχε τίποτα το οικονομικό. Ήταν καθαρά σχέση αγάπης», είπε.

Η διαφορά ηλικίας τους συχνά προκαλεί έκπληξη στον κόσμο. «Οι περισσότεροι νομίζουν ότι ο Γκάμπι είναι εγγονός ή και δισέγγονος του Τζον», λέει η Δρ. Λου γελώντας. «Όταν τους εξηγούμε την αλήθεια, δεν μπορούν να το πιστέψουν. Αλλά για εμάς, σημασία έχουν οι επιλογές που μας κάνουν ευτυχισμένους. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε πώς νιώθουν οι άλλοι.»

Η Δρ. Λου, που ετοιμάζεται να ασπαστεί τον Ιουδαϊσμό, δηλώνει έτοιμη να μεγαλώσει τον γιο της ακόμη και μόνη στο μέλλον: «Σήμερα υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι οικογενειών και τα καταφέρνουν. Αν μπορούν εκείνοι, μπορώ κι εγώ», λέει. Η μητέρα της τη βοηθά στην ανατροφή του μικρού Γκάμπι, ενώ τονίζει πως έχουν μεγάλη στήριξη από την κοινότητα και την οικογένεια του συζύγου της. Ο Δρ. Λέβιν έχει τρία εν ζωή παιδιά από τον πρώτο του γάμο, δέκα εγγόνια και μία δισέγγονη.

Ο ίδιος παραμένει το απόλυτο παράδειγμα του «αιωνίως νέου»: γυμνάζεται καθημερινά, δεν καπνίζει ούτε πίνει αλκοόλ, ακολουθεί χορτοφαγική διατροφή και εδώ και 30 χρόνια κάνει ενέσεις αυξητικής ορμόνης. «Η ζωή είναι για να τη ζεις, σε όποια ηλικία κι αν βρίσκεσαι», δηλώνει με χαμόγελο ο 93χρονος γιατρός και νέος πατέρας.