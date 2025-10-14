Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του άνοιξαν πυρ την Τρίτη εναντίον υπόπτων που πλησίαζαν στρατιώτες του στη Γάζα.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, το περιστατικό σημειώθηκε στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όταν αρκετά άτομα προσέγγισαν Ισραηλινούς στρατιώτες, αποτελώντας απειλή.

Ο στρατός ανέφερε ότι οι ύποπτοι είχαν περάσει μια γραμμή που οριοθετούσε την αρχική αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, παραβιάζοντας έτσι τους όρους της, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters.