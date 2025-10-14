Βρετανός βιαστής και δολοφόνος Ιέιν Πάκερ, γνωστός ως «ο χειρότερος σεξουαλικός δράστης του Ηνωμένου Βασιλείου», εκτίει σήμερα τη δεύτερη μεγαλύτερη ποινή κάθειρξης στην ιστορία της χώρας.

Και όμως, λίγο έλειψε να τη γλιτώσει.

Αυτό, μέχρι που η δημοσιογράφος Σαμ Πόλινγκ ξεκίνησε μια αδιάκοπη έρευνα — που στη συνέχεια έγινε ντοκιμαντέρ και podcast — για τη δολοφονία της Έμα Κάλντγουελ στη Γλασκώβη το 2005, της οποίας το γυμνό σώμα βρέθηκε σε απομονωμένο δάσος.

Παρότι ο Πάκερ βρισκόταν στο στόχαστρο της αστυνομίας από την αρχή, σύμφωνα με την Πόλινγκ, οι αξιωματικοί αποθαρρύνθηκαν όταν τον κατονόμασαν ως ύποπτο.

«Οι αστυνομικοί ψιθύριζαν ήδη από το 2005 πως ήταν ο Ιέιν Πάκερ», είπε στον Γκάρι Τζούμπελιν, στο podcast I Catch Killers. «Και ο Ιέιν Πάκερ… συνέχισε να διαπράττει εγκλήματα».

Το 2018, ο Πάκερ επικοινώνησε με την Πόλινγκ — γνωστή δημοσιογράφο του BBC με βραβευμένα ρεπορτάζ για εκπομπές όπως Panorama και Disclosure — ζητώντας της να τον βοηθήσει να «καθαρίσει το όνομά του» μετά τις αναφορές του 2015 που τον συνέδεαν με την υπόθεση.

Η Πόλινγκ δέχθηκε να τον συναντήσει για καφέ.

«Ήρθε με τη φίλη του», είπε. «Ήταν παράξενος, νευρικός, γεμάτος ένταση. Δεν έχω ξαναβρεθεί δίπλα σε κάποιον που να βράζει τόσο από θυμό. Έβλεπες τη λύσσα κάτω από την επιφάνεια, κι αυτό το διαπεραστικό βλέμμα του… Ήταν ένας πολύ περίεργος άνθρωπος. Αλλά ήταν ειλικρινής».

Η δημοσιογράφος άρχισε να επικοινωνεί μαζί του τακτικά για να ακούσει την εκδοχή του. «Περνούσα ώρες μαζί του. Μιλούσαμε για μηχανές, για σκυλιά, για διάφορα πράγματα».

Με τον καιρό, όμως, διαπίστωσε ότι, στην προσπάθειά του να “καθαρίσει το όνομά του”, ο Πάκερ στην πραγματικότητα αυτοενοχοποιούνταν.

«Διάβαζα τις περιγραφές του, τα κοσμήματά του, το πώς περιέγραφε το σημείο. Είχα μιλήσει με γυναίκες που γνώριζαν λεπτομέρειες. Και τότε κατάλαβα — μου έλεγε ψέματα όλο αυτόν τον καιρό».

«Ο Πάκερ είχε βιάσει την Έμα πριν την εξαφάνισή της. Ήταν υπεύθυνος για δεκάδες βιασμούς και απαγωγές γυναικών, τις οποίες οδηγούσε σε απομονωμένα δάση — στο ίδιο σημείο όπου βρέθηκε η Έμα. Είχε πάει εκεί μαζί της έξι φορές πριν τη σκοτώσει», όπως αναφέρει το δημοσίευμα της New York Post.

Η στιγμή της συνειδητοποίησης, όπως περιγράφει η Πόλινγκ, ήταν τρομακτική:

«Κατάλαβα πως ο άντρας με τον οποίο συναντιόμουν για μήνες ήταν ένας βίαιος, επικίνδυνος δολοφόνος».

Η αναμέτρηση ήρθε μπροστά στις κάμερες, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του ντοκιμαντέρ.

«Μου έστειλε μήνυμα τα Χριστούγεννα: “Καλά Χριστούγεννα, γλυκιά μου, ελπίζω να πάρεις ό,τι επιθυμείς.” Τότε κατάλαβα πως είχε μια νοσηρή εμμονή μαζί μου».

Όταν τον συνάντησε ξανά, του είπε ευθέως: «Δεν μου λες την αλήθεια. Είσαι βίαιος. Είσαι σεξουαλικά επικίνδυνος. Είσαι βιαστής. Σκότωσες την Έμα». «Και τότε η ατμόσφαιρα πάγωσε», θυμάται.

Η προβολή του ντοκιμαντέρ οδήγησε κι άλλες γυναίκες να καταγγείλουν επιθέσεις του Πάκερ. Μετά από δίκη έξι εβδομάδων, όπου η Πόλινγκ κατέθεσε ως βασική μάρτυρας, ο Ιέιν Πάκερ καταδικάστηκε για 33 κατηγορίες εις βάρος 22 γυναικών, ανάμεσά τους και ο φόνος της Έμα Κάλντγουελ, καθώς και για 11 βιασμούς που διέπραξε σε διάστημα άνω των 25 ετών.

Ο δικαστής χαρακτήρισε το ιστορικό του «μια εκστρατεία ασύλληπτης σεξουαλικής βίας» και «μια αδιάκοπη επιδίωξη ικανοποίησης των σεξουαλικών του ορμών, χωρίς καμία μέριμνα για τις ζωές ή την αξιοπρέπεια των γυναικών».

Παρότι η Πόλινγκ δηλώνει ανακουφισμένη που ο δολοφόνος βρίσκεται πια στη φυλακή, λέει πως κουβαλά ακόμη το βάρος της ευθύνης.

«Γνώριζα όλες τις γυναίκες. Τις οικογένειές τους, τα παιδιά τους, τα γενέθλιά τους. Τις βοηθούσα στις δουλειές, στα νοσοκομεία… Ένιωθα πως αν η υπόθεση αποτύγχανε, θα ήταν δική μου ευθύνη», είπε.

«Κάποιες δεν δικαιώθηκαν. Μία από αυτές, η Ιβόν, καταστράφηκε ψυχολογικά. Έχασε το σπίτι της, το παιδί της… και νιώθω πως αυτό βαραίνει εμένα. Αυτός είναι ο λόγος που δεν μου αρέσει να μιλάω γι’ αυτή την υπόθεση — γιατί νιώθω το βάρος όλων αυτών των ζωών».