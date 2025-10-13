Ένα μικρό αεροσκάφος συνετρίβη νωρίς το πρωί της Δευτέρας (τοπική ώρα) σε μεγάλο αυτοκινητόδρομο στη νοτιοανατολική Μασαχουσέτη, εν μέσω βροχής και ισχυρών ανέμων, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι δύο επιβαίνοντες και να τραυματιστεί ένα άτομο στο έδαφος, σύμφωνα με τις αρχές.

Σε βίντεο που τράβηξαν διερχόμενοι οδηγοί, φαίνεται καπνός να υψώνεται πάνω από τον αυτοκινητόδρομο Ιnterstate 195, από φλεγόμενα συντρίμμια σκορπισμένα στο σημείο. Ο δρόμος έκλεισε και στα δύο ρεύματα κοντά στο σημείο της συντριβής, στο Ντάρτμουθ —μια πόλη περίπου 80 χιλιόμετρα νότια της Βοστώνης—, σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών της πολιτείας.

Plane crash on 195 in Dartmouth, Massachusetts. pic.twitter.com/oqVcvTtCGd — Jessica Machado (@jessmachadoshow) October 13, 2025

Η αστυνομία της Μασαχουσέτης ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες για επιζώντες στο αεροσκάφος, το οποίο ενδέχεται να επιχειρούσε προσγείωση στο περιφερειακό αεροδρόμιο του Νιου Μπέντφορντ. Ωστόσο, όπως διευκρίνισαν οι αρχές, δεν φαίνεται ο πιλότος να είχε υποβάλει σχέδιο πτήσης ή στοιχεία επιβατών στο αεροδρόμιο.

FULL FOOTAGE: A small plane crashed onto I-195 in Dartmouth, Massachusetts, erupting in flames during heavy rain from today’s Nor’easter. All lanes have been shut down as emergency crews respond! pic.twitter.com/zOtKSlDmaq — Wake Up World (@WakeUpWxrld) October 13, 2025

Εκπρόσωπος του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών δήλωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για το δυστύχημα, επισημαίνοντας ότι επρόκειτο για αεροσκάφος τύπου Socata TBM-700, το οποίο είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο του Νιου Μπέντφορντ.

Οι αρχές τόνισαν πως τα στοιχεία των επιβαινόντων δεν θα δοθούν στη δημοσιότητα προτού ειδοποιηθούν οι οικογένειές τους.

Ένα άτομο που βρισκόταν στο έδαφος μεταφέρθηκε επίσης στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την αστυνομία.

Κατά τη στιγμή της συντριβής, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ανέφερε ότι μια χειμερινή καταιγίδα τύπου nor’easter έπληττε την περιοχή, με βροχές και ανέμους 48 έως 64 χιλιομέτρων την ώρα.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία σύμφωνα με την αστυνομία θα αναλάβει πιθανότατα την έρευνα, ανέφερε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι δεν μπορεί να απαντήσει σε ερωτήματα των μέσων ενημέρωσης λόγω της αναστολής λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.