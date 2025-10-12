Η ζωή του 27χρονου Μίκαελ Τενέζου, γνωστού στις σουηδικές αρχές με το προσωνύμιο «Greken» –ο Έλληνας– μοιάζει με πλοκή κινηματογραφικής περιπέτειας.

Η σύλληψή του στο Μεξικό, έπειτα από επιχείρηση της Europol, αποτέλεσε την κορύφωση μιας διαδρομής που ξεκίνησε από τις παγοπίστες και κατέληξε στον υπόκοσμο.

Ο Τενέζος γεννήθηκε στη Στοκχόλμη από Έλληνες μετανάστες. Στα νεανικά του χρόνια έδειχνε να ακολουθεί μια εντελώς διαφορετική πορεία, καθώς ονειρευόταν καριέρα στον αθλητισμό, όμως τα τελευταία χρόνια θεωρείται από τις σουηδικές αρχές ένας από τους πλέον επικίνδυνους ανθρώπους της χώρας.

Περιγραφόταν ως κεντρικό πρόσωπο της εγκληματικής οργάνωσης «Dalen», μιας ομάδας που αποσπάστηκε από τη διαβόητη «Foxtrot» του Ράβα Ματζίντ, γνωστού και ως «Κουρδική Αλεπού». Η σύγκρουση των δύο πλευρών μετέτρεψε τη Στοκχόλμη σε σκηνικό πολέμου. Πάνω από 60 άνθρωποι σκοτώθηκαν μέσα σε έναν χρόνο σε επιθέσεις με πυροβόλα όπλα και εκρηκτικά, ενώ οι θάνατοι συνέχισαν να αυξάνονται ραγδαία και τον επόμενο χρόνο.

Autoridades de Cancún, no México, prenderam o narco sueco Mikael Tenazos, o Grego, procurado pela Suécia por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.



Líder do grupo criminoso Dalen, Grego está envolvido em diversos homicídios na guerra de gangues da Suécia. https://t.co/jcQfwZolan pic.twitter.com/GKPm0aisjz — Submundo Criminal (@submundodocrime) October 11, 2025

Οι σφαίρες επιρροής στη Στοκχόλμη

Οι δολοφονίες, οι απαγωγές και οι εκρήξεις έγιναν σχεδόν καθημερινό γεγονός, μεταμορφώνοντας μία από τις πιο ασφαλείς πρωτεύουσες της Ευρώπης σε ένα πεδίο τρόμου. Η συμμορία του Τενέζου έλεγχε περιοχές στα νότια προάστια της σουηδικής πρωτεύουσας (Enskededalen και Bagarmossen), ενώ η αντίπαλη Foxtrot είχε το πάνω χέρι στα βόρεια. Πέρα από τα οικονομικά οφέλη, η διαμάχη εξελίχθηκε σε προσωπική βεντέτα, με στόχο τον ολοκληρωτικό αφανισμό της αντίπαλης ομάδας.

Στα εφηβικά του χρόνια, ο Μίκαελ ήταν γνωστός ως ταλαντούχος και πειθαρχημένος αθλητής του χόκεϊ επί πάγου, με προπονητές να μιλούν για παιδί με ιδιαίτερες ικανότητες και φιλοδοξία. Ωστόσο, σταδιακά άρχισε να κινείται σε κύκλους με ποινικό υπόβαθρο, βρίσκοντας γοητεία στα γρήγορα κέρδη του οργανωμένου εγκλήματος. Οι αρχές αποκάλυψαν μέσα από παρακολουθήσεις ένα καλά οργανωμένο δίκτυο διακίνησης όπλων και ναρκωτικών, το οποίο είχε εξαπλωθεί σε πολλές συνοικίες της σουηδικής πρωτεύουσας.

Κατάγεται από τα Πιστιανά Άρτας, έναν μικρό ορεινό οικισμό με περίπου 200 κατοίκους. Το επίθετο «Τενέζος» παραμένει ζωντανό στην περιοχή, καθώς αρκετοί συγγενείς είχαν μεταναστεύσει στη Σουηδία τη δεκαετία του ’70. Σε παλαιότερη συνομιλία με το Πρώτο Θέμα, ο 72χρονος Γιώργος Τενέζος είχε αναφέρει: «Ο παππούς του έφυγε από εδώ πριν από πενήντα περίπου χρόνια. Έφτιαξε τη ζωή του στη Σουηδία και από τότε χάσαμε κάθε επαφή. Οι γονείς του Μίκαελ είχαν έρθει τελευταία φορά στο χωριό πριν δεκαπέντε χρόνια, μικρό παιδί τότε. Από τότε, τους χάσαμε». Είχε προσθέσει πως «Μάθαμε για όλα αυτά από την τηλεόραση. Κανείς δεν μπορούσε να το πιστέψει. Ήταν ένα φυσιολογικό παιδί».

Μία από τις πιο επικίνδυνες εγκληματικές οργανώσεις της Σκανδιναβίας

Η «Dalen» χαρακτηρίζεται από τη σουηδική αστυνομία ως μία από τις πιο επικίνδυνες εγκληματικές οργανώσεις της Σκανδιναβίας. Χρησιμοποιούσε κρυπτογραφημένες εφαρμογές, εκτελεστές επί πληρωμή και ανήλικους αγγελιαφόρους, ενώ είχε επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε άλλες χώρες της Ευρώπης και των Βαλκανίων.

Η διεθνής διάσταση του κυκλώματος αποκαλύφθηκε το 2022, όταν συνελήφθη στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» ένας 22χρονος φοιτητής από το Αζερμπαϊτζάν, κατηγορούμενος ότι μέσω κρυπτογραφημένων εφαρμογών έδινε εντολές για βομβιστικές επιθέσεις στη Σουηδία. Κρατήθηκε σε απομόνωση ως κρίσιμος κρίκος του δικτύου, γεγονός που ενίσχυσε τις ενδείξεις για τον διεθνή χαρακτήρα της οργάνωσης του Τενέζου.

Σήμερα, η Στοκχόλμη θυμίζει περισσότερο Γκόθαμ Σίτι παρά την ήσυχη πρωτεύουσα μιας ευημερούσας χώρας. Οι πολίτες αποφεύγουν να κυκλοφορούν μετά το σκοτάδι, η αστυνομία ενισχύει τις περιπολίες με στρατιωτικές δυνάμεις και η πολιτική ηγεσία κάνει λόγο για «πόλεμο συμμοριών». Ο 27χρονος Έλληνας με καταγωγή από ένα μικρό χωριό της Ηπείρου έχει εξελιχθεί σε πρόσωπο-σύμβολο μιας εγκληματικής βίας που άλλαξε τη Σουηδία ανεπιστρεπτί.