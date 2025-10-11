Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε νωρίς το πρωί του Σαββάτου ότι έπληξε σημεία όπου η Χεζμπολάχ αποθήκευε βαριά μηχανήματα που προορίζονταν «για την ανοικοδόμηση της τρομοκρατικής της υποδομής στο νότιο Λίβανο».
Breaking | Israeli occupation warplanes bombard Al‑Musaylih area heavily in southern Lebanon. pic.twitter.com/hIBlO6hL2R— Quds News Network (@QudsNen) October 11, 2025
Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας κατηγορούν τη Χεζμπολάχ ότι δρα με τρόπο που αποτελεί «απειλή για τους λιβανέζους πολίτες και τους χρησιμοποιεί ως ανθρώπινες ασπίδες», ενώ επισημαίνουν ότι η «τοποθεσία» των βαρέων μηχανημάτων και η χρήση τους από την υποστηριζόμενη από το Ιράν τρομοκρατική οργάνωση παραβίασε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε τον περασμένο Νοέμβριο.
The Israeli airstrikes that hit southern Lebanon moments ago. pic.twitter.com/zLYQkWDoNC— Quds News Network (@QudsNen) October 11, 2025