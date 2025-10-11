Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε νωρίς το πρωί του Σαββάτου ότι έπληξε σημεία όπου η Χεζμπολάχ αποθήκευε βαριά μηχανήματα που προορίζονταν «για την ανοικοδόμηση της τρομοκρατικής της υποδομής στο νότιο Λίβανο».

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας κατηγορούν τη Χεζμπολάχ ότι δρα με τρόπο που αποτελεί «απειλή για τους λιβανέζους πολίτες και τους χρησιμοποιεί ως ανθρώπινες ασπίδες», ενώ επισημαίνουν ότι η «τοποθεσία» των βαρέων μηχανημάτων και η χρήση τους από την υποστηριζόμενη από το Ιράν τρομοκρατική οργάνωση παραβίασε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε τον περασμένο Νοέμβριο.