Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε νωρίς το πρωί του Σαββάτου ότι έπληξε σημεία όπου η Χεζμπολάχ αποθήκευε βαριά μηχανήματα που προορίζονταν «για την ανοικοδόμηση της τρομοκρατικής της υποδομής στο νότιο Λίβανο».

Breaking | Israeli occupation warplanes bombard Al‑Musaylih area heavily in southern Lebanon. pic.twitter.com/hIBlO6hL2R — Quds News Network (@QudsNen) October 11, 2025

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας κατηγορούν τη Χεζμπολάχ ότι δρα με τρόπο που αποτελεί «απειλή για τους λιβανέζους πολίτες και τους χρησιμοποιεί ως ανθρώπινες ασπίδες», ενώ επισημαίνουν ότι η «τοποθεσία» των βαρέων μηχανημάτων και η χρήση τους από την υποστηριζόμενη από το Ιράν τρομοκρατική οργάνωση παραβίασε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε τον περασμένο Νοέμβριο.