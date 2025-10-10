Μία πρώην του Penthouse, που οδηγεί Porsche και Mercedes, βρίσκεται στο στόχαστρο της αστυνομίας του Λος Άντζελες με την κατηγορία ότι αποπλανούσε μοναχικούς ηλικιωμένους άνδρες σε πολυτελείς γειτονιές του Μάλιμπου και στη συνέχεια τους λήστευε μέσα στα ίδια τους τα σπίτια.

Η Αντβά Λαβί, 27 ετών, γνωστή στο ανδρικό περιοδικό ως Mia Ventura Shoshana ή απλώς Shana, ανακηρύχθηκε κορίτσι του Penthouse τον Ιούλιο του 2023. Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας, φέρεται να είχε οργανώσει μια σειρά από διαρρήξεις σε εύπορες περιοχές του Λος Άντζελες, στοχοποιώντας ηλικιωμένους άνδρες που γνώριζε μέσω εφαρμογών γνωριμιών.

«Η ύποπτη Λαβί συμμετείχε σε μια σειρά οικιακών διαρρήξεων σε όλη την κομητεία, παριστάνοντας τη σύντροφο ή τη φίλη μέσω social media και dating apps», ανέφερε η ανακοίνωση της αστυνομίας στο Instagram. Οι Αρχές, όπως αναφέρει η New York Post, αποκάλυψαν ότι οδηγεί μαύρη Porsche SUV και λευκή Mercedes-Benz.

Cop hunting for sultry Penthouse Pet accused of wooing love-starved older men online — then robs them blind https://t.co/42z0vE1Akq pic.twitter.com/3ZTKput9lS — New York Post (@nypost) October 9, 2025

Γεννημένη στην Ιερουσαλήμ, η Λαβί δηλώνει πως υπηρέτησε στον ισραηλινό στρατό πριν ακολουθήσει καριέρα σε αεροπορική εταιρεία ως αεροσυνοδός πρώτης θέσης. Αργότερα εμφανίστηκε ως τολμηρό μοντέλο σε περιοδικά και υποστηρίζει ότι ήταν η πρώτη κορυφαία Ισραηλινή OnlyFans δημιουργός περιεχομένου.

Το προφίλ της στο Penthouse τη χαρακτήριζε «συναρπαστική» και παρουσίαζε το ιδανικό της ταίρι ως «έξυπνο, με χιούμορ και φιλοδοξίες». Πλέον, το βιογραφικό της έχει αποκτήσει έναν νέο τίτλο: «Καταζητούμενη».

Η αστυνομία δεν έδωσε λεπτομέρειες για τον αριθμό των διαρρήξεων που της αποδίδονται, όμως ζητά πληροφορίες από όποιον μπορεί να «κανονίσει ένα ραντεβού» για εκείνη με τις αρχές.

Η Λαβί περιγράφεται ως ύψους 1,70 μ., βάρους περίπου 47 κιλών, με καστανά μαλλιά και μάτια.