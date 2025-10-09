Ένας 29χρονος άνδρας συνελήφθη ως βασικός ύποπτος για την έναρξη της φονικής πυρκαγιάς που ξέσπασε τον Ιανουάριο στο Pacific Palisades του Λος Άντζελες, προκαλώντας τον θάνατο 12 ανθρώπων και καταστρέφοντας περισσότερα από 6.000 σπίτια.

Σύμφωνα με τις Αρχές του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τα ψηφιακά ίχνη του Τζόναθαν Ρίντερκνεχτ περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, μια εικόνα που είχε δημιουργήσει με τη βοήθεια του ChatGPT και απεικόνιζε μια πόλη παραδομένη στις φλόγες.

Η πυρκαγιά, μία από τις πιο καταστροφικές στην ιστορία της περιοχής, ξέσπασε στις 7 Ιανουαρίου κοντά σε ένα μονοπάτι πεζοπορίας με θέα την εύπορη παραθαλάσσια κοινότητα του Pacific Palisades.

Την ίδια ημέρα, η πυρκαγιά Eaton που εκδηλώθηκε σε άλλο σημείο του Λος Άντζελες προκάλεσε τον θάνατο ακόμη 19 ανθρώπων και την καταστροφή 9.400 κτιρίων. Η αιτία αυτής της πυρκαγιάς παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη.

Η σύλληψη του 29χρονου

Ο Τζόναθαν Ρίντερκνεχτ συνελήφθη την Τρίτη στη Φλόριντα και κατηγορείται για εμπρησμό με πρόθεση την καταστροφή περιουσίας, όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής εισαγγελέας των ΗΠΑ, Μπιλ Εσάλι, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε την Τετάρτη στο Λος Άντζελες.

«Ελπίζουμε πως η σύλληψη αυτή θα προσφέρει ένα μέτρο δικαιοσύνης σε όσους επλήγησαν από την τραγωδία», δήλωσε ο κ. Εσάλι, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να ασκηθούν επιπλέον κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και αυτή της ανθρωποκτονίας.

Ο Ρίντερκνεχτ παρουσιάστηκε στο δικαστήριο της Φλόριντα την Τετάρτη και έχει προγραμματιστεί να επιστρέψει στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ στο Ορλάντο την Πέμπτη, για ακρόαση σχετικά με την εγγύηση. Η επίσημη δήλωση για την ενοχή ή μη αναμένεται να γίνει, σύμφωνα με το BBC, ενώπιον του δικαστηρίου στο Λος Άντζελες τις επόμενες εβδομάδες, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαγγελίας κατηγορίας.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο κατηγορούμενος ζούσε και εργαζόταν στην Καλιφόρνια, αλλά μετακόμισε στη Φλόριντα λίγο μετά την πυρκαγιά.

Η αρχική εστία της πυρκαγιάς που φέρεται να προκάλεσε ο Τζόναθαν Ρίντερκνεχτ την Πρωτοχρονιά ονομάστηκε από τις Αρχές «πυρκαγιά Λάχμαν». Αν και η φωτιά κατασβέστηκε γρήγορα από τους πυροσβέστες, σύμφωνα με τους ερευνητές, συνέχισε να σιγοκαίει υπόγεια και τελικά αναζωπυρώθηκε αρκετές ημέρες αργότερα, ενισχυμένη από ισχυρούς ανέμους.

Οι κινήσεις του 29χρονου

Ο ύποπτος ήταν εξοικειωμένος με την περιοχή, καθώς ήταν πρώην κάτοικος του Pacific Palisades. Σύμφωνα με τις Αρχές, είχε ζήσει μόλις ένα τετράγωνο από την αφετηρία του μονοπατιού Skull Rock – το σημείο από όπου πιστεύεται ότι ξεκίνησε η φωτιά.

Το κατηγορητήριο αναφέρει ότι ο Ρίντερκνεχτ άναψε τη φωτιά, αφότου ολοκλήρωσε μια διαδρομή ως οδηγός της Uber τις πρώτες ώρες της Πρωτοχρονιάς. Δύο επιβάτες ταξίδεψαν μαζί του νωρίτερα το ίδιο βράδυ. Ένας εξ αυτών κατέθεσε ότι ο οδηγός του φαινόταν «ταραγμένος και θυμωμένος».

Οι Αρχές εντόπισαν την τοποθεσία του μέσω των δεδομένων του κινητού του τηλεφώνου, τα οποία τον τοποθετούσαν κοντά στο σημείο ανάφλεξης την 1η Ιανουαρίου. Ωστόσο, όταν ανακρίθηκε, φέρεται να είπε ψέματα, ισχυριζόμενος πως βρισκόταν σε χαμηλότερο σημείο της διαδρομής, μακριά από την εστία της φωτιάς.

Η αρχική εστία της πυρκαγιάς, γνωστή πλέον ως «πυρκαγιά Λάχμαν», εκδηλώθηκε τις πρώτες ώρες της Πρωτοχρονιάς, κοντά στο μονοπάτι Skull Rock στο Pacific Palisades. Αν και κατασβέστηκε προσωρινά, η φωτιά συνέχισε να σιγοκαίει υπόγεια στη ριζική δομή της πυκνής βλάστησης, προτού αναζωπυρωθεί ημέρες αργότερα με τη βοήθεια ισχυρών ανέμων, προκαλώντας τον θάνατο 12 ανθρώπων και την καταστροφή χιλιάδων κατοικιών.

Αν και η Uber ανέφερε ότι ο Ρίντερκνεχτ δεν βρισκόταν ενεργά στην πλατφόρμα τη στιγμή της φωτιάς, συνεργάστηκε στενά με το ομοσπονδιακό Γραφείο Αλκοόλ, Καπνού, Όπλων και Εκρηκτικών (ATF), παρέχοντας δεδομένα GPS και άλλες σχετικές πληροφορίες που συνέβαλαν στον εντοπισμό του υπόπτου.

Η εταιρεία διευκρίνισε ότι αφαίρεσε την πρόσβασή του στην εφαρμογή μόλις πληροφορήθηκε την πιθανή εμπλοκή του στην υπόθεση. Τόνισε, επίσης, ότι ο Ρίντερκνεχτ είχε περάσει επιτυχώς τόσο τον αρχικό έλεγχο ιστορικού το 2023 όσο και τους τακτικούς ετήσιους ελέγχους που ακολουθούν.

Οι Αρχές ανέφεραν ότι εντόπισαν στο κινητό του Τζόναθαν Ρίντερκνεχτ και άλλα στοιχεία που τον συνδέουν με τη φωτιά, όπως βίντεο που είχε τραβήξει ο ίδιος, καταγράφοντας τους πυροσβέστες την ώρα που προσπαθούσαν να τη σβήσουν.

Το τηλέφωνό του έδειξε επίσης ότι, λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πρωτοχρονιάς, έκανε επανειλημμένες κλήσεις στο 911 (αντίστοιχο με το 100), χωρίς όμως να καταφέρει να συνδεθεί, λόγω προβλημάτων με το σήμα στην είσοδο του μονοπατιού.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Ρίντερκνεχτ αναζήτησε επίσης πληροφορίες στο ChatGPT, ρωτώντας: «Φταις αν προκληθεί φωτιά από τσιγάρα;».

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο ύποπτος προσπάθησε να δείξει ότι ήθελε να βοηθήσει στην κατάσβεση της φωτιάς. «Ήθελε να δημιουργήσει αποδείξεις που θα στήριζαν μια πιο αθώα εκδοχή για την αιτία της πυρκαγιάς», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο κατηγορητήριο.

Κατά τη διάρκεια της ανάκρισής του στις 24 Ιανουαρίου, οι ερευνητές παρατήρησαν ότι ο Ρίντερκνεχτ ήταν εμφανώς νευρικός, με την καρωτίδα του να πάλλεται έντονα, κάθε φορά που τον ρωτούσαν ποιος ξεκίνησε τη φωτιά.

Η εικόνα που δημιούργησε στο ChatGPT

Τον Ιούλιο του 2024, πέντε μήνες πριν από τη φωτιά, ο Τζόναθαν Ρίντερκνεχτ φέρεται να ζήτησε από το ChatGPT να δημιουργήσει μια εικόνα ενός «δυστοπικού πίνακα», σύμφωνα με τους ερευνητές. Η σκηνή που περιέγραψε απεικόνιζε ένα φλεγόμενο δάσος και ένα πλήθος ανθρώπων που τρέχουν να ξεφύγουν από τις φλόγες.

Η προτροπή προς το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης περιλάμβανε το εξής κείμενο:

«Στο κέντρο του πίνακα, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι σε συνθήκες φτώχειας προσπαθούν να περάσουν μέσα από μια γιγαντιαία πύλη με ένα μεγάλο σύμβολο του δολαρίου.

Από την άλλη πλευρά της πύλης μερικοί από τους πλουσιότερους ανθρώπους παρακολουθούν τον κόσμο να καίγεται και τους φτωχούς να αγωνίζονται. Γελούν, διασκεδάζουν και χορεύουν».

Έναν μήνα πριν από την πυρκαγιά, ο Ρίντερκνεχτ φέρεται να εισήγαγε άλλη μία προτροπή στο ChatGPT, στην οποία έγραφε:

«Κυριολεκτικά έκαψα τη Βίβλο που είχα. Ένιωσα καταπληκτικά. Ένιωσα τόσο απελευθερωμένος».

Οι ερευνητές θεωρούν ότι αυτές οι ψηφιακές αναζητήσεις και οι δημιουργίες αντανακλούν την ψυχολογική του κατάσταση πριν από την πυρκαγιά και ενδεχομένως αποκαλύπτουν στοιχεία για τα κίνητρά του.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, χαιρέτισε τη σύλληψη του Τζόναθαν Ρίντερκνεχτ, χαρακτηρίζοντάς την ως ένα «σημαντικό βήμα που δικαιώνει χιλιάδες Καλιφορνέζους που είδαν τη ζωή τους να καταρρέει».

Ο κ. Νιούσομ δήλωσε επίσης ότι η πολιτεία υποστηρίζει πλήρως την ομοσπονδιακή έρευνα για τα αίτια της φωτιάς και δεσμεύεται να συνεργαστεί στενά με τις αρμόδιες Αρχές για την απονομή δικαιοσύνης.