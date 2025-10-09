Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε το απόγευμα της Πέμπτης ότι οι όμηροι στη Γάζα αναμένεται να απελευθερωθούν τη Δευτέρα ή την Τρίτη και εξέφρασε την πρόθεσή του να παρευρεθεί σε τελετή υπογραφής στην Αίγυπτο -εξήγησε πως η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί και πως πρόκειται για τμήμα της επίσημης διαδικασίας.

Ο Τραμπ άνοιξε τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στον Λευκό Οίκο για να συζητήσει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε την Τετάρτη, στο πλαίσιο της οποίας οι όμηροι που κρατούνται από μαχητές της Χαμάς θα απελευθερωθούν ως μέρος της πρώτης φάσης ενός ευρύτερου σχεδίου για τη Γάζα. Όπως είπε, πιστεύει ότι η συμφωνία αυτή θα οδηγήσει σε «διαρκή ειρήνη».

«Τελειώσαμε τον πόλεμο στη Γάζα», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος και ανακοίνωσε πως «σύντομα» θα αναχωρήσει για τη Μέση Ανατολή, την ώρα που αναμένεται η επικύρωση της συμφωνίας από το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ, το οποίο θα συνεδριάσει στις 20:00 (ώρα Ελλάδας και Ισραήλ), μετά από αναβολή που ανακοινώθηκε νωρίτερα και έπειτα από συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας.

«Η Γάζα θα ξαναχτιστεί»: Δηλώσεις Τραμπ λίγη ώρα πριν συνεδριάσει το υπουργικό του Ισραήλ

Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, «η Γάζα θα ξαναχτιστεί». «Πιστεύω ότι θα δείτε κάποιες σπουδαίες χώρες να αναλαμβάνουν δράση, να προσφέρουν πολλά χρήματα και να αναλαμβάνουν την ευθύνη για όσα χρειάζονται», πρόσθεσε.

«Όπως γνωρίζετε, χθες το βράδυ πετύχαμε σπουδαία πρόοδο στη Μέση Ανατολή -κάτι που πολλοί έλεγαν ότι δεν θα γινόταν ποτέ», δήλωσε.

«Τερματίσαμε τον πόλεμο στη Γάζα και, σε ευρύτερη βάση, δημιουργήσαμε ειρήνη -και πιστεύω ότι θα είναι μια διαρκής ειρήνη.

Εξασφαλίσαμε την απελευθέρωση όλων των ομήρων, οι οποίοι θα πρέπει να απελευθερωθούν τη Δευτέρα ή την Τρίτη -και η διαδικασία αυτή είναι περίπλοκη», τόνισε.

Τις δηλώσεις έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ λίγες ώρες αφότου έγινε γνωστό πως η εκεχειρία θα τεθεί σε ισχύ μέσα σε ένα 24ωρο από την επικύρωση της συμφωνίας στο υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ -αναμένεται ευρέως να επικυρωθεί και η διαδικασία θεωρείται τυπική, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Η κατάσταση, ωστόσο, αναμένεται να είναι ρευστή, όπως έχουν επισημάνει αναλυτές, καθώς κάποια σημεία της συμφωνίας δεν έχουν ξεκαθαριστεί πλήρως, κυρίως όσον αφορά στην αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα και στον αφοπλισμό της Χαμάς.

Τι αναμένεται να συμβεί αν η συμφωνία επικυρωθεί

Ακολουθεί μια σύνοψη όσων αναμένεται να συμβούν αν η συμφωνία εγκριθεί από την κυβέρνηση Νετανιάχου: