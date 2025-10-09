Ξεκίνησε σήμερα η εφαρμογή των αμερικανικών κυρώσεων κατά της σερβικής πετρελαϊκής εταιρίας NIS, με αφορμή το ρωσικό ιδιοκτησιακό καθεστώς της. Το μεγαλύτερο πακέτο μετοχών της εταιρίας ανήκει στη ρωσική Gazprom Njeft, που θεωρείται χρηματοδότης της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, οδηγώντας τις ΗΠΑ να επιβάλουν αυστηρά μέτρα εναντίον της.

Οι κυρώσεις κατά της NIS αποφασίστηκαν τον Ιανουάριο του 2025 και αναβλήθηκαν οχτώ φορές με την προσδοκία ότι το σερβικό δημόσιο θα επιβάλει αλλαγές στην ιδιοκτησία της εταιρίας. Όλες οι προσπάθειες που έγιναν από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς δεν απέδωσαν καρπούς, αφού οι Ρώσοι αρνούνται να αποχωρήσουν από τη NIS. Η σερβική κυβέρνηση επανειλημμένως δήλωσε την πρόθεση να εξαγοράσει το δημόσιο το πακέτο των μετοχών που κατέχουν οι ρωσικές εταιρίες και πάντα η απάντηση ήταν αρνητική.

Στην NIS, το 44,9% των μετοχών ανήκει στην Gazprom Njeft, το 11,3% σε μία θυγατρική της εταιρία, την Intelligence με έδρα την Αγία Πετρούπολη, και το 29,9% στο σερβικό δημόσιο. Οι υπόλοιπες μετοχές ανήκουν σε μικρούς επενδυτές.

Οι αμερικανικές κυρώσεις ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της εταιρίας, αφού κανένας χρηματοπιστωτικός οργανισμός δεν θα διακινδυνεύσει τη συνεργασία με μία εταιρία που βρίσκεται στη μαύρη λίστα των ΗΠΑ.

Αμφίβολη θεωρείται και η ομαλή προμήθεια αργού πετρελαίου από τη Ρωσία, το οποίο μέχρι σήμερα λάμβανε μέσω του παλαιού γιουγκοσλαβικού αγωγού JANAF που ξεκινάει από το λιμάνι της Ριέκα στην Κροατία και καταλήγει στο Βελιγράδι.

Η διεύθυνση της NIS ανακοίνωσε ότι έλαβε τα μέτρα της για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση.

«Η NIS έχει εξασφαλίσει επαρκή αποθέματα πετρελαίου για διύλιση αυτή τη στιγμή, ενώ τα βενζινάδικα εφοδιάζονται τακτικά με όλα τα είδη πετρελαιοειδών», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το μερίδιο της NIS στην αγορά καυσίμων – βενζίνη και ντίζελ- στην Σερβία φτάνει το 80%, γεγονός που προβληματίζει τον κόσμο.

Τις τελευταίες ημέρες σημειώθηκε αυξημένη κίνηση στα πρατήρια καυσίμων με τους περισσότερους οδηγούς να γεμίζουν τα ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων τους.