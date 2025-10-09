Ένα ζευγάρι πρόσφατα ανακαλυφθέντων απολιθωμάτων από την Αφρική αποκαλύπτει την 126.000 ετών συνήθεια ενός μικρού ζώου να σέρνει τα οπίσθιά του, σύμφωνα με παλαιοντολόγους.

Τα απολιθώματα, που ανακαλύφθηκαν από το African Centre for Coastal Palaeoscience, περιλαμβάνουν ένα χώρο ιχνών και μια εμφανή εντύπωση από σέρσιμο των οπισθίων, η οποία πιστεύεται ότι ανήκει σε ένα βραχοκάτσικο (rock hyrax), ένα παχύρρευστο θηλαστικό που μοιάζει με σκίουρο ή τυφλοπόντικα και διαθέτει αιμοβόρα δόντια, όπως αναφέρει ρεπορτάζ στο ScienceAlert.

Τα βολβοειδή αυτά ζώα, γνωστά και ως “dassies”, επιβίωσαν από την εποχή των παγετώνων και σήμερα ζουν σε πετρώδεις περιοχές της Αφρικής.

Μέχρι σήμερα, τα βραχοκάτσικα σέρνουν τα οπίσθια τους στο έδαφος με τρόπο παρόμοιο με σκύλους που έχουν παρασιτική λοίμωξη. Δεν είναι σαφές τι προκαλεί αυτή τη συνήθεια στα dassies, αλλά πριν περίπου 126.000 χρόνια ένα ζώο το έκανε και άφησε ένα σβώλο από κόπρανα στο έδαφος.

Οι παλαιοντολόγοι του African Centre for Coastal Palaeoscience ανακάλυψαν δύο απολιθωμένα ίχνη αρχαίων hyraxes.

Η ομάδα ανέλυσε τα απολιθώματα μέχρι την τελευταία ρωγμή. Διαπίστωσαν ότι η εντύπωση από το σύρσιμο των οπισθίων είχε μήκος περίπου 95 εκ. και πλάτος 13 εκ., με πέντε παράλληλες ραβδώσεις. Σημείωσαν ένα ανυψωμένο χαρακτηριστικό κοντά στην εξωτερική άκρη ύψους περίπου 2 εκ.

«Σαφώς κάτι σέρνονταν στην επιφάνεια όταν αποτελούταν από χαλαρή άμμο», έγραψε η ομάδα.

Οι επιστήμονες εξέτασαν και άλλες πιθανότητες, όπως η θεωρία ότι τα ίχνη προήλθαν από αρπακτικό που έσερνε τη λεία του ή από σημάδι ελέφαντα, οι οποίες όμως αποκλείστηκαν.

Η απάντηση βρέθηκε στη θέση των απολιθωμάτων: τα hyraxes τείνουν να αποθέτουν τα ούρα και τα κόπρανα τους στις ίδιες περιοχές για γενιές, χάρη στις έντονες κοινοτικές τους συνήθειες. Έτσι, οι επιστήμονες κατέληξαν ότι τα απολιθώματα ανήκαν στο συγκεκριμένο είδος.

Στον κόσμο της παλαιοντολογίας, τα απολιθωμένα ούρα ονομάζονται urolite και τα κόπρανα coprolite. Λόγω των συνήθειων των hyraxes που διατηρούνται για χιλιάδες γενιές, οι επιστήμονες αστειεύτηκαν λέγοντας ότι αυτά τα μικρά ζώα «συνεισέφεραν το μεγαλύτερο μέρος των urolites του κόσμου».

«Αναγνωρίζοντας τη σημασία των εντυπώσεων από σύρσιμο των οπισθίων, των urolites, των coprolites και του hyraceum, και μαθαίνοντας για το περιβάλλον των βραχοκατσίκων και άλλων ζώων κατά το Πλειστόκαινο, δεν θα ξαναδούμε αυτά τα αξιολάτρευτα πλάσματα με τον ίδιο τρόπο», έγραψαν οι ερευνητές.