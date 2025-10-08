Ένα φερόμενο «ερωτικό τρίγωνο» με την εμπλοκή δύο αξιωματικών που είχαν ερωτευτεί την ίδια γυναίκα μετατράπηκε σε λουτρό αίματος στο Νότιο Σουδάν, όπου 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μια ανταλλαγή πυρών, ανακοίνωσε σήμερα ο νοτιοσουδανικός στρατός.

Το Νότιο Σουδάν, το νεότερο κράτος στον κόσμο, καθώς απέκτησε την ανεξαρτησία του από το Σουδάν το 2011, βρίσκεται εδώ και χρόνια αντιμέτωπο με μια μεγάλη αστάθεια και ένα πολύ υψηλό ποσοστό φτώχειας παρά την εκμετάλλευση πετρελαίου στο υπέδαφός του.

Η απαγγελία κατηγοριών την 11η Σεπτεμβρίου σε βάρος του αντιπροέδρου Ρικ Μάκαρ, την οποία ακολούθησε η απομάκρυνσή του λίγες ώρες αργότερα μέσω προεδρικού διατάγματος, τροφοδοτεί τους φόβους ενός νέου πολέμου, σχεδόν επτά χρόνια μετά το τέλος μιας αιματηρής σύρραξης μεταξύ των υποστηρικτών του και εκείνων του προέδρου Σάλβα Κιρ, που είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 400.000 νεκρούς μεταξύ 2013 και 2018.

Στοιχεία των δύο στρατοπέδων αναμείχθηκαν στη συνέχεια στις τάξεις ορισμένων μονάδων, όπως τις VIP Ενωμένες Δυνάμεις Προστασίας, οι οποίες αυτήν τη στιγμή έχουν αναπτυχθεί στο σύνορα της περιοχής Αμπιέι (βόρεια), μια ζώνη που διεκδικούν το Σουδάν και το Νότιο Σουδάν.

Τη Δευτέρα, δύο στρατιώτες αυτής της μονάδας, ο ένας υπέρ του Μάκαρ, ο άλλος υπέρ του Κιρ, διαπληκτίστηκαν, με τον πρώτο να πυροβολεί τον δεύτερο, προτού με τη σειρά του πέσει νεκρός από τα πυρά φρουρών, σύμφωνα με το ΑΠΕ. Τα βίαια επεισόδια επεκτάθηκαν μεταξύ των συντρόφων τους.

Συνολικά, οι δύο βασικοί πρωταγωνιστές πέθαναν, όπως και 12 ακόμη στρατιώτες, ενώ πέντε στρατιωτικοί τραυματίστηκαν, ανέφερε ο υποστράτηγος Λουλ Ρουάι Κόανγκ, εκπρόσωπος Τύπου του στρατού του Νοτίου Σουδάν, σήμερα κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου στην πρωτεύουσα Τζούμπα.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω πως το περιστατικό δεν είχε πολιτικά κίνητρα», υπογράμμισε ο αξιωματικός, σύμφωνα με το ΑΠΕ

«Ένα ερωτικό τρίγωνο μοιάζει να είναι η αιτία», συνέχισε ο ίδιος, προσθέτοντας πως μια έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. «Οι δύο άνδρες εμπλέκονταν (…), προφανώς, ερωτικά με την ίδια γυναίκα».

Μια άλλη υπόθεση θα ήταν «μια διαφωνία» μεταξύ αυτών των δύο ανδρών, πρόσθεσε ο ίδιος.