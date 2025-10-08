Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε αργά χθες, Τρίτη, να ξεκινήσει έρευνα εις βάρος του γερουσιαστή των δημοκρατικών Ρίτσαρντ Μπλούμενθαλ, λίγες ώρες μετά την αντιπαράθεση που είχε με την υπουργό Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι στη διάρκεια ακρόασής της ενώπιον της Γερουσίας.

Αναφερόμενος σε ισχυρισμούς που κυκλοφορούν εδώ και χρόνια, σύμφωνα με τους οποίους ο Μπλούμενθαλ «είπε ψέματα» ότι υπηρέτησε στον πόλεμο του Βιετνάμ, ο Τραμπ έγραψε στο Truth Social: «Ο Ρίτσαρντ ‘Ντα Νανγκ Ντικ’ Μπλούμενθαλ, ίσως η μεγαλύτερη ‘φάρσα’ της Γερουσίας των ΗΠΑ, επέστρεψε!».

«Ο Ντικ έλεγε ψέματα μέχρι τη μέση της πολιτικής του καριέρας, πείθοντας όλο τον κόσμο, κυρίως τα μέσα ενημέρωσης των fake news, ότι ήταν ένας μεγάλος ‘ήρωας πολέμου’ που ζούσε στα πρόθυρα του θανάτου στις ζούγκλες του Βιετνάμ», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Αυτός ο τύπος δεν θα έπρεπε να βρίσκεται στην αμερικανική Γερουσία. Θα πρέπει να ερευνηθεί», τόνισε ο Τραμπ.

Γερουσιαστής του Κονέκτικατ από το 2011, ο 79χρονος Ρίτσαρντ Μπλούμενθαλ πήρε πέντε αναβολές από τη στρατιωτική του θητεία στη διάρκεια του πολέμου στο Βιετνάμ προτού καταταγεί ως έφεδρος στους Πεζοναύτες το 1970 και υπηρετήσει στην Ουάσινγκτον. Ωστόσο, δεν υπηρέτησε ποτέ στη νοτιοανατολική Ασία, αντίθετα με όσα είχε ισχυριστεί στο παρελθόν.

Όμως οι λόγοι για την οργή του Τραμπ βρίσκονται αλλού. Ο γερουσιαστής Μπλούμενθαλ, πρώην γενικός εισαγγελέας του Κονέκτικατ, ήταν ιδιαίτερα εριστικός χθες κατά τη διάρκεια της ακρόασης της Μπόντι στη Γερουσία.

Όπως και άλλοι Δημοκρατικοί, ο Μπλούμενθαλ κατηγόρησε την Μπόντι, πρώην δικηγόρο του Ντόναλντ Τραμπ, ότι εργαλειοποιεί το δικαστικό σύστημα για κομματικούς σκοπούς.

Η Μπόντι αρνήθηκε, μεταξύ άλλων, να απαντήσει σε ερώτηση του Μπλούμενθαλ εάν συζήτησε για την υπόθεση του Τζέιμς Κόμεϊ με τον Τραμπ κατά τη διάρκεια ενός δείπνου στον Λευκό Οίκο.

Ο Κόμεϊ, πρώην επικεφαλής του FBI, ηγήθηκε της έρευνας για ρωσική παρέμβαση στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ το 2016, και σήμερα ενδέχεται να του απαγγελθούν κατηγορίες για παρεμπόδιση του έργου κοινοβουλευτικής επιτροπής και ψευδείς δηλώσεις ενώπιον του Κογκρέσου.

Ο Μπλούμενθαλ απάντησε στους ισχυρισμούς του Τραμπ, λέγοντας στο CNN ότι οι ισχυρισμοί του Αμερικανού προέδρου είναι «εντελώς παραπλανητικοί και διαστρεβλωμένοι». Παραδέχθηκε όμως ότι «σε μερικές περιπτώσεις» δεν εκφράστηκε σωστά αναφορικά με τη στρατιωτική του θητεία.

Μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, ο Τραμπ έχει λάβει τιμωρητικά μέτρα εις βάρος αντιπάλων του.

Το 2017, κατά την πρώτη θητεία Τραμπ, ο Μπλούμενθαλ είχε προσφύγει, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, στη δικαιοσύνη εις βάρος του Ρεπουμπλικάνου κατηγορώντας τον ότι παραβίασε άρθρο του Συντάγματος, το οποίο απαγορεύει στους κυβερνητικούς αξιωματούχους να δέχονται δώρα. Η υπόθεση τελικά απορρίφθηκε.