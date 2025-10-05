Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ζητά από Αμερικανούς διπλωμάτες να πιέσουν συμμάχους ώστε να καταψηφίσουν ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών υπέρ της άρσης του εμπάργκο κατά της Κούβας. Σύμφωνα με εσωτερικό τηλεγράφημα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που επικαλείται το Reuters, η Ουάσινγκτον χρησιμοποιεί ως επιχείρημα τη φερόμενη συμμετοχή Κουβανών μαχητών στο πλευρό της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Στο πλαίσιο αυτής της εκστρατείας της κυβέρνησης των ΗΠΑ, Αμερικανοί διπλωμάτες θα πουν στις χώρες ότι «η κουβανική κυβέρνηση υποστηρίζει ενεργά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία με έως και 5.000 Κουβανούς, οι οποίοι πολεμούν στο πλευρό των δυνάμεων της Μόσχας».

Το μη διαβαθμισμένο τηλεγράφημα, που φέρει ημερομηνία 2 Οκτωβρίου και εστάλη σε δεκάδες αμερικανικές διπλωματικές αποστολές, δίνει οδηγίες στους Αμερικανούς διπλωμάτες να ζητήσουν από τις κυβερνήσεις να αντιταχθούν στη μη δεσμευτική απόφαση, η οποία υιοθετείται κάθε χρόνο από το 1992 με ευρεία πλειοψηφία από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Αξιωματούχοι στη Μόνιμη Αποστολή της Κούβας στον ΟΗΕ δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με τις πληροφορίες αυτές.

Το 2024, η Γενική Συνέλευση είχε υιοθετήσει την απόφαση με τις ψήφους 187 χωρών. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ήταν οι μόνες χώρες που την καταψήφισαν, ενώ η Μολδαβία απείχε.

Στο τηλεγράφημα αναφέρεται ότι στην απόφαση του ΟΗΕ κατηγορούνται «εσφαλμένα» οι Ηνωμένες Πολιτείες για τα προβλήματα της Κούβας, τα οποία οφείλονται, σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, «στη διαφθορά και την ανικανότητα» που επικρατεί στην ίδια την Κούβα. Προστίθεται ότι ο στόχος της κίνησης αυτής είναι να καταδειχθεί η αντίθεση της αμερικανικής κυβέρνησης και να μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των ψήφων υπέρ της απόφασης.

«Προτιμώνται οι αρνητικές ψήφοι, αλλά και οι αποχές ή οι απουσίες είναι επίσης χρήσιμες», αναφέρεται στο τηλεγράφημα και προστίθεται ότι η Ουάσινγκτον χρειάζεται «συμμάχους και ομοϊδεάτες εταίρους» στην κίνησή της αυτή.

«Μετά τη Βόρεια Κορέα, η Κούβα είναι η χώρα που συνεισφέρει τα περισσότερα ξένα στρατεύματα στην επίθεση της Ρωσίας, καθώς υπολογίζεται ότι 1.000 ως 5.000 Κουβανοί πολεμούν στην Ουκρανία», αναφέρεται στο τηλεγράφημα.

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους κουβανούς μαχητές, όμως δήλωσε πως η Ουάσινγκτον τελεί εν γνώσει αναφορών ότι πολεμούν στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία.

«Το κουβανικό καθεστώς απέτυχε να προστατεύσει τους πολίτες του από το να χρησιμοποιηθούν σαν πιόνια στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανία», δήλωσε ο εκπρόσωπος.