Χαμογελαστός σε οικογενειακή εκδρομή στο λούνα παρκ, ο Αμερικανός πολιτικός Λι Βόγκλερ εμφανίζεται σε μια φωτογραφία μαζί με τη σύζυγό του Μπλερ, την υποτιθέμενη ερωμένη του, Μέρι, και τον δράστη της επίθεσης προς το πρόσωπό του, Σότσι Μάικλ Μπακ-Χέις. Δέκα μήνες αργότερα, ο Βόγκλερ δίνει μάχη για τη ζωή του έπειτα από μια σοκαριστική επίθεση, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail.

Σύμφωνα με το δικαστήριο της Βιρτζίνια, ο 29χρονος Βρετανός Μπακ-Χέις, που κατάγεται από το Ντέβον, κατηγορείται ότι στις 30 Ιουλίου περιέλουσε με βενζίνη τον 38χρονο Βόγκλερ μέσα στο γραφείο του με σκοπό να τον κάψει ζωντανό. Ο πολιτικός υπέστη εγκαύματα στο 60% του σώματός του και παραμένει νοσηλευόμενος σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο Μπακ-Χέις συνελήφθη την ίδια ημέρα και κατηγορήθηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας πρώτου βαθμού και για επιβαρυμένη κακόβουλη πρόκληση σωματικής βλάβης, δηλώνοντας στην αστυνομία ότι «έβαλε φωτιά στον άνδρα που είχε παράνομη σχέση με τη γυναίκα του». Η Μέρι είχε καταθέσει αίτηση διαζυγίου στα μέσα Ιουλίου, δύο εβδομάδες πριν από την επίθεση.

Το χρονικό της γνωριμίας και της επίθεσης

Ο Μπακ-Χέις μετακόμισε στη Ντανβιλ της Βιρτζίνια το 2020 και παντρεύτηκε τη σύζυγό του το επόμενο έτος. Σύμφωνα με φίλους του, είχε εκμυστηρευθεί ότι ο γάμος του περνούσε κρίση και σκόπευαν να ξεκινήσουν θεραπεία ζεύγους. Παλιοί του φίλοι από το Ντέβον, όπως ο Καλ Ντάρσι, ανέφεραν ότι ο Μπακ-Χέις ήταν απελπισμένος να σώσει τον γάμο του και είχε πρόσφατα λάβει νοσηλεία για ψυχικά προβλήματα.

Η πρώην σύντροφός του, Τάεγκαν Άντεργουντ-Πετς, τον περιέγραψε ως «ζηλιάρη» και «κοινωνικά απομονωμένο», λέγοντας ότι δυσκολευόταν να αντιμετωπίσει τον φθόνο και την απώλεια του πατέρα του. Οι δυο τους ζούσαν σε τροχόσπιτο, αλλά τελικά χώρισαν λόγω των προβλημάτων του.

Ο Μπακ-Χέις κρατείται στο Κεντρικό Κρατικό Νοσοκομείο και αναμένεται ψυχιατρική αξιολόγηση για να κριθεί αν είναι ικανός να δικαστεί. Αν καταδικαστεί, μπορεί να αντιμετωπίσει ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Σύμφωνα με την κατάθεση της συζύγου του πολιτικού, ο Βόγκλερ υπέστη σοβαρά εγκαύματα δεύτερου και τρίτου βαθμού, καθώς και βλάβες στους πνεύμονες από τον καπνό. Για την αποκατάσταση χρειάστηκε να καλυφθεί το 35% του δέρματός του με μοσχεύματα, ενώ έχει υποβληθεί σε πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις.

Ο Βόγκλερ, πατέρας δύο παιδιών, εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Παράλληλα, η σύζυγός του έχει δημιουργήσει λογαριασμό GoFundMe, ο οποίος έχει συγκεντρώσει πάνω από 120.000 λίρες, με τις ενημερώσεις να αναφέρουν ότι ο ασθενής υποβλήθηκε πρόσφατα σε νέα μεταμόσχευση δέρματος.