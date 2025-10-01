Όσο τρελό κι αν ακούγεται, ο Κιμ Κιμ Γιονγκ Ουν κήρυξε τον πόλεμο στα εμφυτεύματα στήθους που χαρακτηρίζει μη σοσιαλιστικά, με αποτέλεσμα όσες γυναίκες έχουν βάλει σιλικόνη να στέλνονται σε στρατόπεδα εργασίας, κοινώς γκούλαγκ.

Σύμφωνα με την Daily Mail, τα μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος στην πόλη Σαριγουόν έχουν λάβει εντολή να διενεργούν φυσικές εξετάσεις σε γυναίκες που υποψιάζονται ότι έχουν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση αύξησης του στήθους, εν μέσω φόβων ότι έχουν «μολυνθεί από τα αστικά ήθη».

Οι ύποπτες θα μεταφερθούν στο νοσοκομείο για εξετάσεις και προειδοποιήθηκαν για αυστηρές τιμωρίες από την κυβέρνηση του Κιμ Γιονγκ Ουν, εάν διαπιστωθεί ότι υποβλήθηκαν στη διαδικασία.

Οι αυξητικές επεμβάσεις στήθους θεωρούνται «μη σοσιαλιστική συμπεριφορά» στη Βόρεια Κορέα και απαγορεύεται η πραγματοποίησή τους σε επίσημα ιατρικά ιδρύματα.

Δύο γυναίκες 20 ετών εμφανίστηκαν σε δημόσια δίκη την περασμένη εβδομάδα, μετά από κατηγορίες ότι υποβλήθηκαν σε επέμβαση αύξησης στήθους από χειρουργό που είχε εγκαταλείψει τις ιατρικές σπουδές του.

Συνελήφθησαν μετά από μυστική έρευνα που διεξήγαγαν αξιωματικοί της δημόσιας ασφάλειας του Sariwon, οι οποίοι είδαν τον γιατρό να πραγματοποιεί χειρουργικές επεμβάσεις στο σπίτι του.

Και οι τρεις παρουσιάστηκαν μπροστά στο πλήθος κατά τη διάρκεια της δίκης, στην οποία παρουσιάστηκαν επίσης αποδεικτικά στοιχεία, όπως ιατρικά εργαλεία που χρησιμοποίησε ο γιατρός κατά τη διάρκεια των χειρουργικών επεμβάσεων, εισαγόμενη σιλικόνη και δεσμίδες μετρητών.

Οι δύο γυναίκες ισχυρίστηκαν ότι υποβλήθηκαν στη χειρουργική επέμβαση για να βελτιώσουν το σώμα τους, αλλά ο δικαστής απέρριψε αυτό το επιχείρημα, λέγοντας ότι αντίθετα ήταν «εμμονικές με τη ματαιοδοξία».

Kim Jong Un orders North Koreans to check women for 'bourgeois' breast implants… and warns those with 'un-socialist' work done could be sent to a labour camp https://t.co/5vNHVcBamc — Daily Mail (@DailyMail) October 1, 2025

«Οι γυναίκες που ζουν σε ένα σοσιαλιστικό σύστημα έχουν μολυνθεί από τα αστικά έθιμα και επιδίδονται σε σάπια καπιταλιστική συμπεριφορά», πρόσθεσε ο εισαγγελέας.

Ο δικαστής χαρακτήρισε τη χειρουργική επέμβαση αύξησης του στήθους ως «αντικοινωνική πράξη» και προειδοποίησε ότι οι γυναίκες θα τιμωρηθούν αυστηρά αν κριθούν ένοχες.

Ο δικαστής είπε ότι οι γυναίκες «δεν είχαν καμία πρόθεση να είναι πιστές στον οργανισμό και την ομάδα, αλλά ήταν εμμονικές με τη ματαιοδοξία και κατέληξαν να γίνουν ένα δηλητηριώδες ζιζάνιο που έτρωγε το σοσιαλιστικό σύστημα».