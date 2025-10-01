Εικασίες γίνονται για τα κίνητρα του άνδρα που πυρπόλησε το σπίτι των γονέων του, πυροβόλησε και σκότωσε τον 90χρονο πατέρα του, ενώ τραυμάτισε τη μητέρα του και έναν 21χρονο τα ξημερώματα σε προάστιο του βόρειου Μονάχου πριν αυτοκτονήσει. Ως κίνητρο του εγκλήματος εικάζεται οικογενειακή διένεξη για κληρονομικά ζητήματα.

Σύμφωνα με την BILD, η υπόθεση των εκρήξεων, που σημειώθηκαν νωρίς το πρωί στη βαυαρική πρωτεύουσα, φαίνεται να λαμβάνει άλλη τροπή. Γείτονες της οικογένειας, που διέμενε στο σπίτι που πυρπολήθηκε, παρέδωσαν στην αστυνομία επιστολή από την οποία είναι προφανής κλιμακούμενη διαμάχη για κληρονομικά ζητήματα.

Το ΑΠΕ – ΜΠΕ αναφέρει πως στην περιοχή έλαβε χώρα μεγάλης έκτασης αστυνομική και πυροσβεστική επιχείρηση, ενώ οι αρχές έκλεισαν έως τις 17:00 (τοπική ώρα) και τον χώρο του Oktoberfest, προκειμένου να διερευνήσουν πιθανή σύνδεση του περιστατικού με προειδοποίηση για βόμβα, από επιστολή που βρέθηκε στα προσωπικά αντικείμενα του δράστη. Επιπλέον, εξετάζεται και ανάρτηση σε γνωστό ιστότοπο της ακροαριστεράς, σύμφωνα με την οποία τις πρώτες πρωινές ώρες «πυρπολήσαμε πολλά πολυτελή αυτοκίνητα στο βόρειο Μόναχο και κάναμε κατ’ οίκον επισκέψεις. Επιπλέον, η πρωινή βόλτα ενός φασίστα δεν είχε ιδιαίτερα καλό τέλος». Στο μεταξύ η ανάρτηση έχει αποσυρθεί από τους διαχειριστές της ιστοσελίδας.