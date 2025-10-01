Συναγερμός σήμανε στη Γερμανία την Τετάρτη, μετά από εκρήξεις και πυροβολισμούς. Στο σημείο έχουν σπεύσει ειδικές ομάδες της αστυνομίας, αλλά και κλιμάκια της Πυροσβεστικής. Η αστυνομία έκλεισε τον χώρο του Oktoberfest το πρωί της Τετάρτης, μετά από απειλή για βόμβα, σύμφωνα με τις δημοτικές Aρχές.

Ο θάνατος τουλάχιστον ενός ατόμου θεωρείται ότι σχετίζεται με έκρηξη σε κατοικημένο κτίριο νωρίς το πρωί της Τετάρτης, η οποία, σύμφωνα με όσα ανέφερε η αστυνομία του Μονάχου, φαίνεται πως προκλήθηκε σκόπιμα και συνδέεται με ενδοοικογενειακή διαμάχη.

Δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί αν το άτομο που έχασε τη ζωή του ήταν ο δράστης ή κάποιο άλλο πρόσωπο, αν και υπάρχουν πληροφορίες που αναφέρουν πως ο δράστης αυτοκτόνησε, ενώ ένα ακόμη άτομο αγνοείται. Στην ίδια περιοχή πυρπολήθηκαν επίσης πολλά αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα στους γύρω δρόμους.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στο σημείο κλήθηκαν ειδικές ομάδες για να εξουδετερώσουν εκρηκτικά μέσα στο κτίριο.

Η απειλή για βόμβα στο Oktoberfest διατυπώθηκε μέσω επιστολής. Η αστυνομία ερεύνησε τον χώρο του φεστιβάλ για τυχόν άλλους εκρηκτικούς μηχανισμούς και ζήτησε από τους εργαζόμενους να αποχωρήσουν. Οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι το φεστιβάλ θα παραμείνει κλειστό τουλάχιστον μέχρι τις 5 το απόγευμα (τοπική ώρα) της Τετάρτης.

Το φετινό Oktoberfest ξεκίνησε στις 20 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 5 Οκτωβρίου. Πρόκειται για το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπίρας στον κόσμο, το οποίο συνήθως προσελκύει έως και 6 εκατομμύρια επισκέπτες.