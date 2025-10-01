Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του και ένας άλλος τραυματίστηκε υπό άγνωστες ακόμη συνθήκες στο βόρειο Μόναχο, όπου νωρίτερα σήμερα σημειώθηκαν ισχυρές εκρήξεις, ενώ ακούστηκαν πυροβολισμοί και έχει επίσης εκδηλωθεί πυρκαγιά, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες που μεταδίδουν η Βαυαρική Ραδιοτηλεόραση BR και η εφημερίδα BILD.

Στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική και πυροσβεστική επιχείρηση και έχει αποκλειστεί μεγάλη περιοχή.

Κατά την BILD, ένα λεωφορείο εντελώς κατεστραμμένο από την έκρηξη βρίσκεται στην άκρη του δρόμου, όπου εντοπίστηκε ένας άνδρας νεκρός, ενώ ένας ακόμη άνδρας έφερε τραύματα από σφαίρες.

Όπως μεταδίδει το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων (dpa) και αναμεταδίδει σε ανταπόκρισή του το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, είναι πιθανό η πυρκαγιά να ξεκίνησε από παρακείμενη μονοκατοικία.