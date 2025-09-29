Ο πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια της Ουκρανίας εξακολουθεί να μην ηλεκτροδοτείται εκτός των εγκαταστάσεών του εδώ και έξι ημέρες, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας Ραφαέλ Γκρόσι,

Important meeting in Warsaw with 🇺🇦 @MFA_Ukraine’s @andrii_sybiha on the sidelines of @FundPulaskiego’s @warsawforum #WSF2025.



We exchanged about the critical situation at #ZNPP, now without offsite power for 6 days. @IAEAorg is working to facilitate the restoration of power to… pic.twitter.com/tmw2UXtmPe — Rafael Mariano Grossi (@rafaelmgrossi) September 29, 2025

Ο Γκρόσι είπε ότι συναντήθηκε με τον Ουκρανό υπουργό Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα στη Βαρσοβία και αντήλλαξαν απόψεις για τον πυρηνικό σταθμό, προσθέτοντας ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας εργάζεται για να διευκολύνει την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.

Ο σταθμός της Ζαπορίζια στην νότια Ουκρανία βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Ρωσίας από τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου, και η μία πλευρά κατηγορεί επανειλημμένα την άλλη ότι βομβαρδίζει τον σταθμό.

Πηγή: ΑΠΕ