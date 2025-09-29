Εξωδικαστική συμφωνία έκλεισε η plus-size ράπερ από το Ντιτρόιτ, Dank Demoss (το πραγματικό της όνομα είναι Dajua Blanding), με τον κολοσσό των υπηρεσιών μεταφοράς Lyft. Η συμφωνία έρχεται ως αποτέλεσμα της αγωγής που κατέθεσε η ράπερ τον Ιανουάριο, υποστηρίζοντας ότι δέχτηκε διακριτική μεταχείριση από οδηγό της εταιρείας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, ο οδηγός της Lyft αρνήθηκε να τη μεταφέρει, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ήταν «πολύ μεγάλη» για το αυτοκίνητό του και ότι θα μπορούσε να «σκάσει τα λάστιχά του».

«Ήξερα ότι ήταν παράνομο και ήξερα ότι ήταν λάθος»

Η Dank Demoss, η οποία είχε δηλώσει στο παρελθόν σε ανάρτησή της στα social media ότι ζύγιζε πάνω από 225 κιλά, κατέγραψε το περιστατικό σε βίντεο. Όταν είπε στον οδηγό «Μπορώ να χωρέσω σε αυτό το αυτοκίνητο», εκείνος απάντησε: «Πίστεψέ με, δεν μπορείς».

Αν και ο οδηγός ζήτησε στη συνέχεια συγγνώμη και της πρότεινε να παραγγείλει ένα Uber XL — ένα μεγαλύτερο και ακριβότερο όχημα — με την υπόσχεση να της επιστρέψει το κόστος της διαδρομής μέσω Lyft, η νομική διαδικασία είχε ήδη ξεκινήσει.

Οι δικηγόροι της Demoss, Zach Runyan και Jonathan Marko, υποστήριξαν ότι η άρνηση μεταφοράς συνιστά διάκριση, καθώς το βάρος θεωρείται προστατευόμενο χαρακτηριστικό στην Πολιτεία του Μίσιγκαν.

«Ήξερα ότι ήταν παράνομο και ήξερα ότι ήταν λάθος», δήλωσε τότε ο Marko στο Fox 2, συγκρίνοντας την άρνηση μεταφοράς της Demoss με «το ίδιο πράγμα σαν να αρνείσαι να μεταφέρεις κάποιον λόγω φυλής ή θρησκείας».

Ο δικηγόρος Zach Runyan δήλωσε στα τοπικά μέσα νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι η υπόθεση έχει πλέον διευθετηθεί εξωδικαστικά, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες για τους όρους του συμβιβασμού.

Παρόλο που η Dank Demoss δήλωσε ότι το περιστατικό την άφησε ψυχολογικά τραυματισμένη («Το μόνο που θέλω είναι να καταλάβουν ότι πλήγωσαν τα συναισθήματά μου», είχε πει), η δημοσίευση του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσε διχασμό.

Πολλοί χρήστες έσπευσαν να υπερασπιστούν τον οδηγό, υποστηρίζοντας ότι η ράπερ θα έπρεπε να είχε ακολουθήσει τη σύστασή του για παραγγελία μεγαλύτερου οχήματος. «Απαγορεύεται από τον νόμο να υπερφορτώνεις ένα αυτοκίνητο», σχολίασε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος πρόσθεσε: «Ο οδηγός ήταν πολύ ευγενικός, εξήγησε τους βάσιμους λόγους του και μάλιστα ζήτησε συγγνώμη… προσπαθήστε να δείτε τα πράγματα κι από την άλλη πλευρά».