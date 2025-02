Σάλος προκλήθηκε στις ΗΠΑ, μετά την άρνηση ταξιτζή στο Ντιτρόιτ, να μεταφέρει παχύσαρκη ράπερ, λέγοντάς της πως «θα σκάσουν τα λάστιχά μου».

«Συγνώμη, αλλά δεν χωράτε στο αυτοκίνητο. Και να χωρέσετε, θα σκάσουν τα λάστιχα». Αυτή η φράση ενός οδηγού της Lyft -υπηρεσίας μετακινήσεων και ταξί- σε μια πελάτισσα στο Ντιτρόιτ, έχει γίνει ένα από τα κύρια θέματα συζήτησης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η πελάτισσα, βάρους 225 κιλών, είναι η ράπερ Dank DeMoss (γνωστή ως Big Dank), η οποία κατήγγειλε δημόσια τη συμπεριφορά του οδηγού και κατέθεσε αγωγή εναντίον της Lyft, ζητώντας αποζημίωση αρκετών εκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με την αγωγή που κατατέθηκε την περασμένη Δευτέρα στο δικαστήριο του Γουέιν, στο Μίσιγκαν, το περιστατικό έγινε στις 18 Ιανουαρίου. Η ράπερ, της οποίας το πραγματικό όνομα είναι Νταζουά Μπλάντινγκ, είχε προπληρώσει στη Lyft τη μεταφορά της από το σπίτι της στο Ντιτρόιτ, προς το σπίτι συγγενή της που έκανε πάρτι.

Όπως εξηγεί στην αγωγή η καταγγέλλουσα, ο οδηγός αρνήθηκε να την επιβιβάσει, της πρότεινε να παραγγείλει ένα μεγαλύτερο (XL, το οποίο προορίζεται για μεταφορές ομάδων ανθρώπων) αυτοκίνητο, κλείδωσε τις πόρτες και έφυγε, ακυρώνοντας τη διαδρομή.

«Μπορώ να χωρέσω στα πίσω καθίσματα», λέει σε βίντεο από το περιστατικό που ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα, ενώ ο οδηγός, από το μισάνοιχτο παράθυρο της λέει ότι δεν χωράει και ότι από το βάρος της μπορεί να σκάσουν τα λάστιχα της Mercedes-Benz του.

Στην αγωγή που κατέθεσε, η ράπερ δήλωσε ότι «δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στο πάρτι της ξαδέλφης της λόγω των ενεργειών του οδηγού και υπέστη μια σειρά από ζημίες, όπως: άγχος, ταπείνωση, αμηχανία, αγανάκτηση, ψυχική οδύνη, φόβο και ταπείνωση, συναισθηματική ζημία, ζητώντας αποζημίωση γι’ αυτά, τα έξοδα δικηγόρου και άλλες ζημίες που θα ανακαλυφθούν κατά τη διάρκεια της δίκης».

Η Lyft αρχικά αρνήθηκε να σχολιάσει το περιστατικό, σημειώνοντας ότι οι οδηγοί της δουλεύουν ως ανεξάρτητοι με συμβόλαια, παραπέμποντας σε μια γενικόλογη ανακοίνωση, στην οποία «η Lyft καταδικάζει απερίφραστα όλες τις μορφές διακρίσεων – πιστεύουμε σε μια κοινότητα όπου όλοι αντιμετωπίζονται με ίσο σεβασμό και αμοιβαία ευγένεια. Οι κατευθυντήριες γραμμές της κοινότητάς μας και οι όροι παροχής υπηρεσιών απαγορεύουν ρητά την παρενόχληση ή τις διακρίσεις».

NEW: 489 pound rapper Dank Demoss has launched a lawsuit against Lyft after one of their drivers denied her a ride because he said she wouldn’t fit in his car.



The driver was apparently worried that his car wouldn’t be able to handle her weight.



Demoss claims in her lawsuit… pic.twitter.com/rOQ8Sj4XuM