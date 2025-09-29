Ένα παγκόσμιο ρεκόρ που ισχύει εδώ και επτά χρόνια ελπίζει πως κατέρριψε ένας Αιγύπτιος παλαιστής που τράβηξε με τα δόντια του ένα πλοίο 700 τόνων.

Ο 44χρονος Άσραφ Μαχρούς, φαίνεται σε βίντεο να τραβάει με τα δόντια ένα σκάφος πάνω από το νερό στο θέρετρο Χουργκάντα της Αιγύπτου στην Ερυθρά Θάλασσα το Σάββατο.

Ο Μαχρούς, με το παρατσούκλι «Καμπόνγκα» και γνωστός στους Αιγύπτιους ως «ισχυρός άνδρας», αργότερα έσυρε μαζί δύο πλοία βάρους περίπου 1.150 τόνων.

Ο παλαιστής, από την πόλη-λιμάνι Ισμαΐλια, δήλωσε ότι θα στείλει βίντεο και φωτογραφίες από την προσπάθειά του στο Βιβλίο Ρεκόρ Γκίνες για να δει αν έχει καταφέρει να θέσει νέο ρεκόρ. Σύμφωνα με το Skynews το τρέχον ρεκόρ είναι ένα πλοίο 614 τόνων που σημειώθηκε το 2018.

Τον Μάρτιο, ο 44χρονος έσυρε με παρόμοιο τρόπο ένα τρένο βάρους 279 τόνων για σχεδόν 10 μέτρα και αναγνωρίστηκε επίσημα από το Βιβλίο Ρεκόρ Γκίνες για το βαρύτερο τράβηγμα ατμομηχανής και για το ταχύτερο τράβηγμα οδικού οχήματος 100 μέτρων.

Τρία χρόνια νωρίτερα, ο Μαχρούς είχε αναγνωριστεί ξανά για το τράβηγμα ενός φορτηγού 15.730 κιλών με τα δόντια του.

Το Skynews αναφέρει πως για να προετοιμαστεί για την πρόκληση του Σαββάτου ο 44χρονος προπονούταν έξι ώρες την ημέρα, ενώ παράλληλα ακολουθούσε μια διατροφή πλούσια σε πρωτεΐνες και σίδηρο, η οποία περιελάμβανε τουλάχιστον δώδεκα αυγά, δύο ολόκληρες κότες και 5 κιλά ψάρια.