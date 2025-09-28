Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στη Madhya Pradesh της Ινδίας την Παρασκευή όταν ένα πεντάχρονο αγόρι ονόματι Βίκας, αποκεφαλίστηκε μπροστά στη μητέρα του από έναν άνδρα που πιστεύεται ότι είναι ψυχικά ασταθής.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο 25χρονος κατηγορούμενος που φαίνεται πως λεγόταν Μαχές έφτασε με ποδήλατο και μπήκε στο σπίτι του 5χρονου Βίκας. Παρόλο που η οικογένεια δεν τον είχε ξαναδεί, το ndtv αναφέρει πως χωρίς να πει λέξη, ο Μαχές πήρε ένα αιχμηρό εργαλείο σαν φτυάρι που βρισκόταν στο σπίτι και επιτέθηκε στο αγόρι, κόβοντας τον λαιμό του παιδιού από τον κορμό του.

Η μητέρα του παιδιού, που άρχισε να φωνάζει, προσπαθώντας απεγνωσμένα να σώσει τον γιο της, τραυματίστηκε. Οι γείτονες που άκουσαν τις κραυγές έφτασαν γρήγορα στο σημείο του φόνου και έπιασαν τον κατηγορούμενο ξυλοκοπώντας τον άγρια ​​πριν φτάσει η αστυνομία.

Ο Αστυνομικός Διευθυντής του Νταρ, Μαγιάνκ Αουάσθι, ο οποίος χαρακτήρισε το έγκλημα «εξαιρετικά σπαρακτικό», επιβεβαίωσε ότι ο κατηγορούμενος πέθανε στο δρόμο για το νοσοκομείο αφού ξυλοκοπήθηκε από το πλήθος. «Η πραγματική αιτία θανάτου θα επιβεβαιωθεί μετά τη νεκροψία. Οι αρχικές έρευνες υποδηλώνουν ότι ήταν ψυχικά ασταθής», δήλωσε ο κ. Αουάσθι.

Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι ο Μαχές ήταν κάτοικος του Jobat Bagdi στην περιοχή Alirajpur. Η οικογένειά του είπε στην αστυνομία ότι ήταν ψυχικά ασταθής και έλειπε από το σπίτι του τις τελευταίες τρεις με τέσσερις ημέρες. Μόλις μία ώρα πριν από τη φρικτή δολοφονία, φέρεται να είχε προσπαθήσει να κλέψει προϊόντα από ένα κοντινό κατάστημα.