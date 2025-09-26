Βρετανικό δικαστήριο απέρριψε τις κατηγορίες για τρομοκρατία σε βάρος του ράπερ Λίαμ Ο’ Χάνα (γνωστός ως Μο Χάρα) του ιρλανδικού συγκροτήματος Kneecap, ο οποίος είχε υψώσει σημαία της Χεζμπολάχ σε συναυλία.

Συγκεκριμένα, τον Νοέμβριο του 2024, κατά τη διάρκεια συναυλίας των Kneecap στο O2 Forum στο Kentish Town του Λονδίνου, ο Μο Χάρα σήκωσε μία σημαία της λιβανέζικης οργάνωσης και φώναξε «Ζήτω η Χαμάς. Ζήτω η Χεζμπολάχ».

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και προκάλεσε αντιδράσεις τον Μάιο, μήνες μετά την κίνηση του ράπερ. Επίσης, απασχόλησε έντονα τη δημοσιότητα μόλις τον Ιούνιο, με αφορμή την εμφάνιση των Kneecap στο θρυλικό μουσικό φεστιβάλ Glastonbury.

Τότε, το BBC ανακοίνωσε ότι δεν θα μεταδώσει ή και λογοκρίνει μουσικές εμφανίσεις στις οποίες οι καλλιτέχνες ή το κοινό τους στηρίζουν τους Παλαιστίνιους και κατακρίνουν το Ισραήλ. Ο Μο Χάρα εμφανιζόμενος στη σκηνή με μια παλαιστινιακή μαντίλα έβρισε τον Βρετανό πρωθυπουργό, αλλά και το βρετανικό Μέσο.

Kneecap appear to have given their support to Hamas last November in London at their concert @O2ForumKTown. One member, draped in a Hezbollah flag, shouted to the crowd "up Hamas, up Hezbollah".



Watch below 🎥 pic.twitter.com/DidT6IxulE — Danny Morris (@DannyMMorris) April 21, 2025

«Βλέπω τον τεράστιο αριθμό σημαιών της Παλαιστίνης και είναι τρελό… Το BBC θα έχει πολλή δουλειά να κάνει…Ο πρωθυπουργός της χώρας σας, όχι της δικής μου, είπε ότι δεν θέλει να παίξουμε, οπότε γ… τον Κιρ Σταρμερ», είχε πει ο Μο Χάρα.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο Μο Χάρα κατηγορήθηκε για τρομοκρατία λοιπόν, αλλά ο δικαστής Πολ Γκόλντσπρινγκ δήλωσε στο Woolwich Crown Court ότι η κατηγορία ήταν «παράνομη» και «άκυρη», καθώς δεν ασκήθηκε εντός της προθεσμίας των έξι μηνών.

Στην απόφασή του, ο αρχιδικαστής υπογράμμισε ότι δεν δόθηκε άδεια στον Εισαγγελέα (DPP) να συναινέσει στην άσκηση δίωξης μέχρι τις 22 Μαΐου, μια μέρα μετά την απαγγελία της κατηγορίας στον 27χρονο ράπερ.

Η αστυνομία δεν ζήτησε εγκαίρως από την Εισαγγελία (CPS) να του απαγγείλει κατηγορία και ως εκ τούτου το δικαστήριο «δεν είχε δικαιοδοσία να εκδικάσει την κατηγορία», υποστήριξε ο δικαστής.