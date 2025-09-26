Ένα σοκαριστικό βίντεο από κάμερα ασφαλείας στην Τουρκία αποτυπώνει τη στιγμή που η 42χρονη Εσέρ Καρατσά δολοφονείται από τον 44χρονο πρώην σύζυγό της, Ατίλα Αγίνταπλι.

Όπως αναφέρει η Ηurriyet, το αιματηρό περιστατικό διαδραματίστηκε την Τετάρτη σε ιδιωτική κλινική στην Καχρανμαρμαράς, όπου η γυναίκα εργαζόταν και μεγάλωνε μόνη τα δύο της παιδιά.

Στα πλάνα φαίνεται ο δράστης να εισέρχεται στο γραφείο της με μια μαύρη τσάντα. Λίγο αργότερα, η Εσέρ Καρατσά τρέχει πανικόβλητη προς τον διάδρομο προσπαθώντας να σωθεί. Εκείνος βγάζει από την τσάντα καραμπίνα και τη σημαδεύει. Στις σκάλες, ενώ το θύμα τον ικετεύει με τα χέρια σηκωμένα, ο Ατίλα Αγίνταπλι πυροβολεί από κοντινή απόσταση και κατόπιν ρίχνει ακόμη δύο σφαίρες πριν τραπεί σε φυγή.

Όπως μετέδωσαν τουρκικά μέσα, το θύμα είχε ζητήσει τρεις φορές στο παρελθόν περιοριστικά μέτρα κατά του δράστη και την ημέρα της δολοφονίας είχε εκδοθεί η τέταρτη εντολή, η οποία όμως δεν είχε προλάβει να του επιδοθεί.

Ο δράστης συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα από την αστυνομία και προφυλακίστηκε. Τα πλάνα από τις κάμερες ασφαλείας, που δείχνουν τη στιγμή της επίθεσης και την πανικόβλητη φυγή των μαρτύρων, έχουν πλέον ενταχθεί στη δικογραφία. Η εισαγγελία ζητά την καταδίκη του σε ισόβια κάθειρξη και επιπλέον έως 7 έτη φυλάκισης για «απειλή με όπλο» σε βάρος συναδέλφου της Εσέρ Καρατσά.