Σοκαριστικές εικόνες κατέγραψαν οι κάμερες στην πόλη Αλάνια (ή Αλάγια) της Τουρκίας, όταν ένας φαινομενικά μικρός καβγάς στον δρόμο μεταξύ Βρετανών τουριστών και Τούρκων καταστηματαρχών εξελίχθηκε σε βίαιη συμπλοκή. Τουρίστες και καταστηματάρχες αντάλλαξαν μπουνιές μπροστά στα έκπληκτα μάτια περαστικών, με τον καβγά να τραβά την προσοχή όλων στη δημοφιλή τουριστική περιοχή.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η ένταση ξεκίνησε έξω από μια μπουτίκ στην οδό Ατατούρκ, όταν μια ομάδα έξι Βρετανών τουριστών είχε έντονη λεκτική αντιπαράθεση με έναν τοπικό καταστηματάρχη, ο οποίος καθόταν στην είσοδο του καταστήματός του. Αρχικά υπήρξαν μόνο φωνές και λογομαχίες, όμως η κατάσταση κλιμακώθηκε πολύ γρήγορα και ο καβγάς μετατράπηκε σε σωματική σύγκρουση.

Κάμερα ασφαλείας από το σημείο δείχνει τους τουρίστες να περικυκλώνουν τον καταστηματάρχη, ενώ ένας εξ αυτών φέρεται να τον χτύπησε με κεφαλιά. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ο καταστηματάρχης δέχτηκε γροθιές και κλοτσιές και έπεσε στο έδαφος, με άλλους καταστηματάρχες να τρέχουν να τον βοηθήσουν, γεγονός που όμως φάνηκε να οξύνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση.

Σύντομα, η σύγκρουση επεκτάθηκε, καθώς περισσότεροι άνθρωποι ενεπλάκησαν στον καβγά. Ακόμα και όταν φαινόταν ότι τα πνεύματα είχαν ηρεμήσει και οι δύο πλευρές είχαν απομακρυνθεί, μια ομάδα ξαφνικά επιτέθηκε ξανά, με τη σύγκρουση να αναζωπυρώνεται και να γίνεται ακόμα πιο έντονη.

Η αντιπαράθεση χειροτέρεψε όταν άρχισαν να χρησιμοποιούνται αντικείμενα από τον δρόμο. Πέτρες και άλλα αντικείμενα εκτοξεύονταν στον αέρα, ενώ ο καταστηματάρχης προσπαθούσε να αμυνθεί χρησιμοποιώντας ομπρέλες. Οι κλοτσιές, οι σπρωξιές και οι μπουνιές συνέχιζαν να πέφτουν ασταμάτητα, ενώ οι περαστικοί παρακολουθούσαν την αναταραχή στη μέση του πολυσύχναστου δρόμου. Το χάος επεκτάθηκε και στον δρόμο, με τα αυτοκίνητα να περνούν μόλις λίγα μέτρα μακριά από τη συμπλοκή.

Τελικά, οι λιγότεροι σε αριθμό τουρίστες υποχώρησαν σε ένα κοντινό ξενοδοχείο, καθώς έφτασαν οι ενισχύσεις της Αστυνομίας. Αναφέρθηκαν αρκετοί τραυματισμοί, ωστόσο ο ακριβής αριθμός τους δεν έχει γίνει ακόμη γνωστός.

Σύμφωνα με την Daily Mail, μετά το περιστατικό, οι δημοτικές αρχές σφράγισαν το κατάστημα για τρεις ημέρες, ενώ οι ερευνητές προσπαθούσαν να διαπιστώσουν τι προκάλεσε τη βία. Τα πλάνα από τον καβγά κυκλοφόρησαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά η αιτία του ξέφρενου επεισοδίου δεν έχει δημοσιοποιηθεί.