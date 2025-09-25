Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Πέμπτη ότι δεν θα επιτρέψει στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη, απορρίπτοντας τα αιτήματα ορισμένων ακροδεξιών πολιτικών στο Ισραήλ που θέλουν να επεκτείνουν την κυριαρχία τους στην περιοχή.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε στο ζήτημα μετά από τηλεφωνική συνομιλία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, η οποία, όπως είπε, είχε ως αντικείμενο την επίλυση της σύγκρουσης στη Γάζα.

«Δεν θα επιτρέψω στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη. Όχι, δεν θα το επιτρέψω. Δεν πρόκειται να συμβεί», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Ο Νετανιάχου έχει δεχθεί πίεση από δεξιούς συμμάχους να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη, προκαλώντας ανησυχία στους Αραβες ηγέτες, με ορισμένους να συναντώνται την Τρίτη με τον Τραμπ στα περιθώρια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

«Δεν επιτρέπω στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη. Αρκετά ήταν. Είναι ώρα να σταματήσει τώρα», δήλωσε.

Το Ισραήλ κατέλαβε τη Δυτική Όχθη στον πόλεμο του 1967. Οι Παλαιστίνιοι την διεκδικούν εδώ και καιρό για ένα μελλοντικό κράτος, μαζί με την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τη Λωρίδα της Γάζας.

Στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ ζουν περίπου 700.000 Ισραηλινοί εποικιστές ανάμεσα σε 2,7 εκατομμύρια Παλαιστίνιους, με το Ισραήλ να έχει προσαρτήσει την Ανατολική Ιερουσαλήμ με κίνηση που δεν αναγνωρίζεται από τις περισσότερες χώρες.

Το Ισραήλ αρνείται να παραδώσει τον έλεγχο της Δυτικής Όχθης, θέση που ισχυρίζεται ότι ενισχύθηκε μετά την επίθεση των μαχητών της Χαμάς στο έδαφός του, η οποία ξεκίνησε από τη Γάζα στις 7 Οκτωβρίου 2023.