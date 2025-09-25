Η αστυνομία της Αργεντινής ερευνά μια υπόθεση ανείπωτης φρίκης, καθώς μια 15χρονη και δύο νεαρές γυναίκες βιάστηκαν, βασανίστηκαν και δολοφονήθηκαν ζωντανά μέσω TikTok από «ναρκοσυμμορία», η οποία μάλιστα έκοψε τα δάχτυλα της έφηβης, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail.

Οι αρχές υποστηρίζουν ότι περίπου 45 άτομα παρακολούθησαν σε κλειστή ομάδα την αποτρόπαιη μετάδοση, στην οποία η 15χρονη έχασε όλα τα δάχτυλα του αριστερού χεριού της, ενώ άλλη μία από τις γυναίκες πέθανε από ασφυξία με πλαστική σακούλα.

Τα θύματα ήταν η Λάρα Γκουτιέρεζ, 15 ετών, η Μπρέντα ντελ Καστίγιο, 20 ετών, και η Μορένα Βέρντι, 21 ετών. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, η συμμορία τις κατηγόρησε για κλοπή κοκαΐνης και τις παγίδευσε σε ένα «σπίτι του τρόμου» περίπου 30 χιλιόμετρα από τα σπίτια τους, όπου υπέστησαν φρικτά βασανιστήρια πριν βρουν τραγικό θάνατο στα περίχωρα του Μπουένος Άιρες.

Η Γκουτιέρεζ υπέστη ακρωτηριασμό όλων των δαχτύλων της πριν δολοφονηθεί. Η ντελ Καστίγιο βρέθηκε με κάταγμα κρανίου και ανοιγμένη κοιλιά, ενώ η Βέρντι στραγγαλίστηκε με πλαστική σακούλα.

Οι τρεις γυναίκες είχαν εξαπατηθεί ότι θα συμμετείχαν σε «σεξουαλικό πάρτι» με αμοιβή 300 δολαρίων. Ο περιφερειακός υπουργός χαρακτήρισε τις δολοφονίες «ναρκοεκδίκηση». Σύμφωνα με τον υπουργό ασφαλείας της επαρχίας Μπουένος Άιρες, Χαβιέ Αλόνσο, το φρικτό έγκλημα μεταδόθηκε «σε κλειστή ομάδα περίπου 45 ατόμων», ώστε να σταλεί μήνυμα εκφοβισμού: «Αυτό παθαίνεις αν κλέψεις ναρκωτικά από εμένα».

⚠️ WARNING: This post contains extremely graphic descriptions of rape, torture, murder, & dismemberment.



A 15-year-old girl & two young women were reportedly raped, tortured, & murdered live on TikTok by a narco gang in what police are calling a "revenge killing" over stolen… pic.twitter.com/w4ypaFkBvV — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) September 25, 2025

Τα σώματα εντοπίστηκαν πέντε ημέρες μετά την εξαφάνιση των κοριτσιών, θαμμένα σε έναν κήπο. Το όχημα με το οποίο μεταφέρθηκαν βρέθηκε καμένο σε μικρή απόσταση. Σύμφωνα με τις αρχές, οι δολοφονίες έγιναν το ίδιο βράδυ της απαγωγής.

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει τουλάχιστον 12 συλλήψεις. Ανάμεσά τους, τρεις Αργεντινοί (18, 19 και 28 ετών), δύο γυναίκες που βρέθηκαν να καθαρίζουν το «σπίτι του τρόμου», καθώς και ένας 27χρονος Περουβιανός. Ο φερόμενος ως αρχηγός, επίσης Περουβιανός, έχει διαφύγει στο εξωτερικό.

Ένας εισαγγελέας του Μπουένος Άιρες χαρακτήρισε την υπόθεση ως «την πιο σάπια και φρικιαστική που έχουμε αντιμετωπίσει ποτέ».

Η θεία δύο εκ των θυμάτων, Χοσεφίνα ντελ Καστίγιο, απηύθυνε δραματική έκκληση πριν βρεθούν οι σοροί: «Τρεις οικογένειες υποφέρουν και απελπίζονται. Παρακαλώ επικοινωνήστε με τις αρχές αν γνωρίζετε κάτι». Μετά την αποκάλυψη της τραγωδίας, τόνισε: «Κανείς δεν άξιζε αυτό το τέλος. Όλες οι ζωές έχουν αξία».

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις αρχές να δηλώνουν πως είναι «πολύ κοντά» στη σύλληψη όλων των δραστών και του εγκεφάλου της συμμορίας.