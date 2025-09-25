Ο πρόεδρος Βολοντίμρ Ζελένσκι παρουσίασε τα σχέδια της Ουκρανίας για την ανάπτυξη των εξαγωγών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) και την επέκταση της τεχνολογικής συνεργασίας, κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε με κορυφαία στελέχη μεγάλων αμερικανικών επιχειρήσεων, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του.

Οι εξαγωγές ουκρανικών όπλων έχουν περιορισθεί από τότε που η Ρωσία εισέβαλε τον Φεβρουάριο του 2022, καθώς όλα τα προϊόντα της αμυντικής βιομηχανίας διοχετεύθηκαν στην εθνική αμυντική προσπάθεια.

«Η χώρα μας διαθέτει μια ισχυρή βιομηχανία κατασκευής μη επανδρωμένων αεροσκαφών και περισσότερες από 300 εταιρείες τεχνολογίας. Νομίζω ότι αυτή είναι μια νέα κατεύθυνση για τις επιχειρήσεις μας και την οικονομία μελλοντικά» δήλωσε ο Ζελένσκι όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Νομίζω ότι εφέτος θα ανοίξουμε τις εξαγωγές των νέων τεχνολογιών μας μόνο για εκείνες τις χώρες στις οποίες μπορούμε να βασιστούμε», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο Ζελέσνκι συναντήθηκε με εκπροσώπους των εταιρειών Amazon, Bank of America, Chemours, Citi, CRH, Fairfax, GE Vernova, Hogan Lovells, Jacobs, JPMorgan Chase, Lazard, Logistics Plus, Marsh McLennan, TechMet and Westinghouse, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του γραφείου του.

Ορισμένες από τις εταιρείες ήδη επιχειρούν ή επενδύουν στην Ουκρανία . Ο Ζελέσνκι είπε ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να εγκαινιάσει νέους τομείς συνεργασίας και επενδύσεων.

Η παραγωγή drones στην Ουκρανία αναβαθμίζεται

Η εγχώρια παραγωγή όπλων της Ουκρανία και ιδιαίτερα η παραγωγή drones έχει αυξηθεί μαζικά κατά τη διάρκεια του πολέμου, με εκατοντάδες εταιρείες να παράγουν εκατομμύρια drones που έχουν δοκιμασθεί στο πεδίο της μάχης.

Ο Ζελέσνκι είπε ότι η Ουκρανία σχεδιάζει να δημιουργήσει εξαγωγικές πλατφόρμες στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ευρώπη , τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Καθώς η κυβέρνηση επιδιώκει να στηρίξει την κατεστραμμένη από τον πόλεμο οικονομία της, το Κίεβο επιθυμεί να ενισχύσει τους δεσμούς του με τις ΗΠΑ και έχει προσελκύσει αμερικανικές επιχειρήσεις με πιθανές επενδυτικές ευκαιρίες. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Ουκρανία και ο Οργανισμός Χρηματοδότησης Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ ξεκίνησαν ένα κοινό ταμείο με μια επένδυση 150 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο αποτελεί μέρος της συμφωνίας του Κιέβου με την Ουάσινγκτον για τα ορυκτά, η οποία υπογράφηκε για πρώτη φορά τον Απρίλιο.

Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο σχεδιάζει να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στο τέλος του μήνα για πιο λεπτομερείς συνομιλίες με αμερικανικές επιχειρήσεις