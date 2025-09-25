Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σήμερα πως η Ρωσία στηρίζει το κάλεσμα που απηύθυνε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, για μια συνολική παγκόσμια απαγόρευση βιολογικών όπλων.

Ο Τραμπ δήλωσε κατα τη διάρκεια της ομιλίας του στα Ηνωμένα Έθνη την Τρίτη ότι «καλεί κάθε χώρα να ενώσει τις δυνάμεις της μαζί μας στον τερματισμό της ανάπτυξης των βιολογικών όπλων μια και καλή». Πρότεινε τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για την επαλήθευση της συμμόρφωσης.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία χαιρετίζει το «πολύ σημαντικό κάλεσμα» από τον Τραμπ, κάνοντας λόγο για λαμπρή πρωτοβουλία.

«Φυσικά, η ρωσική πλευρά είναι έτοιμη να συμμετάσχει σε μια τέτοια διαδικασία αποκήρυξης, μιας γενικής αποκήρυξης των βιολογικών όπλων, και φυσικά θα ήταν καλό με κάποιο τρόπο να επισημοποιηθεί, και πάλι σε διεθνές επίπεδο», συμπλήρωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.