Στις δύο διαφορετικές πλευρές του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρεται δημοσίευμα των New York Times, κάνοντας λόγο για ριζικά διαφορετικό ύφος δημόσια και ιδιωτικά. Όπως σημειώνει το άρθρο, ο Τραμπ πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της Τρίτης επιπλήττοντας τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, λέγοντας ότι ο ΟΗΕ είναι άχρηστος και ότι άλλες χώρες «πάνε κατά διαόλου». Ωστόσο, σε μια συνάντηση μετά την ομιλία του με τον Αντόνιο Γκουτέρες, γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, ο Τραμπ υιοθέτησε έναν ριζικά διαφορετικό, ακόμα και συμβιβαστικό, τόνο.

«Η χώρα μας υποστηρίζει τα Ηνωμένα Έθνη 100%», δήλωσε ο Τραμπ. «Και πιστεύω ότι το δυναμικό των Ηνωμένων Εθνών είναι απίστευτο, πραγματικά απίστευτο».

Στη δεκαετία που έχει περάσει από τότε που ο Τραμπ εμφανίστηκε στην πολιτική σκηνή, οι ηγέτες του κόσμου έχουν μάθει να συνηθίζουν τις δύο εκδοχές του Αμερικανού προέδρου. Υπάρχει ο δημόσιος, πολεμοχαρής Τραμπ που εμφανίζεται στις ομιλίες, στο Οβάλ Γραφείο ή στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και ο ιδιωτικός, προσωπικός Τραμπ, που συχνά αποφεύγει τις συγκρούσεις και είναι πρόθυμος να συμβιβαστεί σε ατομικές ή μικρότερες αλληλεπιδράσεις, όπως γράφουν οι New York Times.

Οι ηγέτες του κόσμου μπορεί να προσβλήθηκαν από την επίπληξη που δέχτηκαν την Τρίτη, όταν ο Τραμπ ανέφερε όλους τους τρόπους με τους οποίους θεωρούσε ότι αποτυγχάνουν. «Καταστρέφετε τις χώρες σας», είπε ο Τραμπ. «Οι χώρες σας πάνε κατά διαόλου».

Το 2018, διπλωμάτες από όλο τον κόσμο γέλασαν με την αλαζονική συμπεριφορά του Τραμπ στα Ηνωμένα Έθνη. Αυτή τη φορά, η αντίδραση στην αίθουσα δεν ήταν οργή ή γέλιο, αλλά ευγενικό χειροκρότημα και έπαινοι.

Οι ξένοι ηγέτες έχουν υιοθετήσει την τέχνη της κολακείας με τον Τραμπ, γνωρίζοντας ότι ανταποκρίνεται θετικά στα κομπλιμέντα και τις ανοιχτές εκδηλώσεις σεβασμού. Είναι επίσης γνωστό ότι ο Τραμπ αντιδρά με οργή όταν αισθάνεται ότι δεν τον σέβονται ή τον εξαπατούν.

«Οι ηγέτες ήταν προφανώς νευρικοί για το τι θα έλεγε ο Τραμπ», δήλωσε ο Ρίτσαρντ Γκόουαν, διευθυντής του ΟΗΕ για την International Crisis Group, σχετικά με τη συνάντηση αυτής της εβδομάδας. «Υπήρχε μια συνωμοσία μεταξύ των ηγετών να είναι όσο το δυνατόν πιο ευγενικοί με τον Τραμπ, λόγω του φόβου για το τι θα συνέβαινε αν τον ενοχλούσαν».

Ο κ. Γκόουαν πρόσθεσε ότι από τους αξιωματούχους του ΟΗΕ έως τους ηγέτες του κόσμου, «όλοι ήταν τόσο νευρικοί για την ευμεταβλητότητα του Τραμπ» που όσοι είχαν προηγουμένως έρθει σε σύγκρουση μαζί του πίστευαν ότι η καλύτερη στρατηγική ήταν να κρατήσουν χαμηλό προφίλ, ακόμη και όταν τους έλεγε ότι οι χώρες τους πήγαιναν κατά διαόλου.

Ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης με θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας είπε ότι οι συνάδελφοί του προσπαθούσαν να συνεργαστούν με τον Τραμπ σε θέματα όπου διέκριναν προθυμία να αντιμετωπίσει διάφορες απειλές. Υπήρχαν λίγα σημάδια ότι κάποιος από τους Ευρωπαίους αξιωματούχους ήθελε να αντιπαρατεθεί ή ακόμη και να αντιδράσει δημοσίως στις επιθέσεις του Αμερικανού προέδρου εναντίον των χωρών τους.

Στη συνέχεια, έκαναν ουρά για να εξασφαλίσουν ατομικές συναντήσεις με τον Τραμπ, επαινώντας τον, ακόμη και όταν εκείνος τους περιφρονούσε.

Στην ομιλία του, ο Τραμπ χρησιμοποίησε τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις που είχε ξεκινήσει η κυβέρνησή του με άλλες χώρες ως επιχείρημα για να υποστηρίξει ότι ο ΟΗΕ είναι παρωχημένος.

Ντόναλντ Τραμπ και Αντόνιο Γκουτέρες

Αντί να αντιδράσει ανοιχτά, ο Γκουτέρες χρησιμοποίησε αυτό το θέμα κατά τη συνάντησή του με τον Τραμπ για να τον επαινέσει. «Έχετε επιλέξει την ειρήνη ως κεντρικό στόχο της τροπολογίας σας», είπε ο ηγέτης του ΟΗΕ. «Έχετε ταξιδέψει σε όλες τις πιθανές περιοχές, προσπαθώντας να επιτύχετε κατάπαυση του πυρός, να αμβλύνετε τις εντάσεις, να συνάψετε ειρηνευτικές συμφωνίες ή να θέσετε τα θεμέλια για ειρηνευτικές συμφωνίες».

Ο Τραμπ δέχτηκε το κλαδί ελιάς. «Μπορεί να διαφωνώ με αυτό μερικές φορές, αλλά το υποστηρίζω απόλυτα», είπε ο Τραμπ για τον ΟΗΕ.

Ωστόσο, η κυβέρνηση Τραμπ έχει ανακτήσει 1 δισεκατομμύριο δολάρια από τη χρηματοδότηση του οργανισμού και έχει ενημερώσει το Κογκρέσο για την πρόθεσή της να μειώσει κατά 1 δισεκατομμύριο δολάρια, αυξάνοντας το έλλειμμα χρηματοδότησης. Έχει επίσης αποσύρει τις ΗΠΑ από μια σειρά οργανισμών του ΟΗΕ και από τη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν έδειξε κανένα ίχνος πικρίας όταν ο Τραμπ χλεύασε τις ευρωπαϊκές χώρες για την αγορά ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου.

«Σκεφτείτε το, χρηματοδοτούν τον πόλεμο εναντίον τους. Ποιος στο καλό έχει ακούσει κάτι τέτοιο;» είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας: «Είναι ντροπιαστικό για αυτούς, και ήταν πολύ ντροπιαστικό για αυτούς όταν το ανακάλυψα. Μπορώ να σας το πω αυτό».

Στη συνάντησή της με τον Τραμπ αργότερα την ίδια μέρα, η φον ντερ Λάιεν είχε μια απλή απάντηση. «Ο Τραμπ έχει απόλυτο δίκιο», είπε. «Το έχουμε υπό έλεγχο».

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Ντόναλντ Τραμπ

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος είναι γνωστό ότι τηλεφωνεί συχνά στον Τραμπ, φάνηκε να ακολουθεί το παράδειγμα του Τραμπ. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην αίθουσα του ΟΗΕ, ο Μακρόν τάχθηκε ενάντια σε αυτούς που αποκάλεσε «σκληρούς επικριτές» του ΟΗΕ – χωρίς να κατονομάσει τον Τραμπ – και είπε ότι «θέλουν να αλλάξουν τους κανόνες του παιχνιδιού, επειδή θέλουν να ασκήσουν κυριαρχία». Ωστόσο, στη συνάντησή του με τον Τραμπ, ο Μακρόν δεν ανέφερε τις διαφωνίες τους, αλλά μίλησε για τη συνεργασία μεταξύ των ΗΠΑ και της Γαλλίας για τον τερματισμό των ξένων πολέμων.

Όταν έφυγαν στο τέλος της ημέρας, οι Ευρωπαίοι είχαν πετύχει αυτό που θεωρούσαν μια σημαντική πολιτική νίκη. Είχαν πείσει τον Τραμπ να αλλάξει την άποψή του για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Μετά από μήνες κατά τους οποίους υποστήριζε ότι η Ουκρανία πρέπει να παραχωρήσει εδάφη για να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία, ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι πιστεύει ότι η Ουκρανία, με τη βοήθεια του ΝΑΤΟ, μπορεί να κερδίσει τον πόλεμο.

Οι πολιτικές τακτικές του Τραμπ είναι από καιρό γνωστές σε όσους συνεργάζονται τακτικά μαζί του. Ωστόσο, μπορεί να προκαλέσουν και έκπληξη.

Επίθεση δημοσίως, γοητεία ιδιωτικά

Ντόναλντ Τραμπ και Κάμαλα Χάρις

Στο νέο βιβλίο της πρώην αντιπροέδρου, Καμάλα Χάρις, περιγράφεται πώς ο Τραμπ της επιτέθηκε δημοσίως, αλλά τη γοήτευσε ιδιωτικά. Σε μια σκηνή, η Χάρις τηλεφώνησε στον Τραμπ μετά τη σύλληψη ενός άνδρα που κατηγορήθηκε για απόπειρα δολοφονίας του στο γήπεδο γκολφ του στο Γουέστ Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

«Έκανες εξαιρετική δουλειά, πραγματικά», της είπε ο Τραμπ. «Το μόνο μου πρόβλημα είναι ότι μου είναι πολύ δύσκολο να σου θυμώσω. Τι να κάνω; Πώς να πω κακά πράγματα για σένα τώρα;».

Η Χάρις έγραψε στο βιβλίο της ότι δεν έπεσε θύμα της μεγαλοψυχίας του. «Είναι απατεώνας. Είναι πολύ καλός σε αυτό», έγραψε. «Είχα προετοιμαστεί για μια τηλεφωνική συνομιλία με τον κ. Χάιντ, αλλά ο Δρ. Τζέκιλ είχε απαντήσει στο τηλέφωνο».

Ίσως κανένα παράδειγμα των δύο πλευρών του Τραμπ δεν ήταν τόσο έντονο την Τρίτη όσο οι σχέσεις του με τον πρόεδρο της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα. Ο Λευκός Οίκος είχε αφιερώσει ένα μέρος της ομιλίας του Τραμπ στην αντιπαράθεση με την κυβέρνηση της Βραζιλίας, κατηγορώντας την για «άνευ προηγουμένου προσπάθειες να παρεμβαίνει στα δικαιώματα και τις ελευθερίες των Αμερικανών πολιτών και άλλων με λογοκρισία, καταστολή, δικαστική διαφθορά και στοχοποίηση πολιτικών κριτικών στις ΗΠΑ».

Ωστόσο, ο Τραμπ και ο Λούλα συναντήθηκαν στα παρασκήνια και αγκαλιάστηκαν.

«Είχαμε μια καλή συζήτηση και συμφωνήσαμε να συναντηθούμε την επόμενη εβδομάδα», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας: «Μου φάνηκε πολύ συμπαθητικός άνθρωπος, πραγματικά. Του άρεσα, μου άρεσε. Και εγώ συνεργάζομαι μόνο με ανθρώπους που μου αρέσουν. Όταν δεν μου αρέσουν, δεν μου αρέσουν. Αλλά είχαμε, τουλάχιστον για περίπου 39 δευτερόλεπτα, εξαιρετική χημεία. Είναι καλό σημάδι».