Μία απροσδόκητη ανακάλυψη μετατράπηκε σε «λαχείο» για ένα ζευγάρι στην Αγγλία, το οποίο εντόπισε χρυσά νομίσματα αξίας 230.000 λιρών θαμμένα στον κήπο του σπιτιού τους, στο Μίλφορντ-ον-Σι, στο Χάμπσαϊρ.

Ο άνδρας και η σύζυγός του φρόντιζαν τον κήπο τους όταν έφεραν στο φως 70 νομίσματα της περιόδου των Τυδώρ, θαμμένα στο πίσω μέρος της αυλής τους. Αφού καθάρισαν τη λάσπη και τοποθέτησαν τα νομίσματα στην ξύλινη επιφάνεια της βεράντας τους, διαπίστωσαν ότι είχαν διατηρηθεί σε εξαιρετική κατάσταση.

Ο θησαυρός θα βγει σε δημοπρασία στην Ελβετία, με εκτίμηση πώλησης 230.000 λιρών. Τα πρώτα νομίσματα χρονολογούνται από τη βασιλεία του Ερρίκου ΣΤ΄ στη δεκαετία του 1420, ενώ τα περισσότερα ανήκουν στη δεκαετία του 1530 και στη βασιλεία του Ερρίκου Η΄. Μερικά από αυτά φέρουν τα αρχικά δύο συζύγων του βασιλιά, της Αικατερίνης της Αραγωνίας και της Τζέιν Σέιμουρ.

Couple make astonishing discovery worth £230k while weeding their garden https://t.co/ge8KejtcZa — Daily Mail (@DailyMail) September 24, 2025

Η τοποθεσία της ανακάλυψης, το Μίλφορντ-ον-Σι, βρίσκεται κοντά στο ιστορικό Αββαείο του Κράιστσερτς. Εκτιμάται ότι ο θησαυρός θάφτηκε για λόγους ασφαλείας από έναν πλούσιο εκκλησιαστικό κατά την περίοδο της Διάλυσης των Μοναστηριών από τον Ερρίκο Η΄.

Το ζευγάρι, που επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμο για να μην προσελκύσει κυνηγούς θησαυρών, ενημέρωσε τις Αρχές για την ανακάλυψη το 2020. Αν και τότε ο θησαυρός κηρύχθηκε «θησαυρός του στέμματος», στη συνέχεια αποδόθηκε ξανά στους ιδιοκτήτες, καθώς λόγω της πανδημίας καμία αρχή ή μουσείο δεν μπορούσε να τον αποκτήσει.