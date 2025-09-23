Αντιδράσεις στους συντηρητικούς κύκλους στις ΗΠΑ προκαλεί μια τρανς αντιφασίστρια που ασπάστηκε το Ισλάμ και υιοθέτησε τη μαντίλα, αλλά την απέκλεισαν από τα τζαμιά οι υπόλοιποι μουσουλμάνοι, αποκαλώντας την άνδρα.

Η Sumayyah Dawud έγινε μουσουλμάνα το 2013 και εκείνη τη χρονιά άλλαξε το δίπλωμα οδήγησης και το διαβατήριο της, καθώς υιοθέτησε επίσημα τη γυναικεία ταυτότητα.

Σύμφωνα με τη New York Post, αντιμετώπισε ελάχιστα προβλήματα στην άσκηση και την παρακολούθηση τελετών της νέας της θρησκείας, μέχρι το 2015. Τότε, μαθεύτηκε πως ήταν τρανς και οι υπόλοιποι μουσουλμάνοι την απέκλεισαν από τα τζαμιά, επειδή δεν ντυνόταν και συμπεριφερόταν ως άνδρας. «Είσαι άνδρας, βγάλε τη μαντίλα», φέρεται να της έθεσαν ως όρο για να πατήσει το πόδι της σε μουσουλμανικό ναό ή να προσκομίσει έγγραφα που αποδείκνυαν ότι ανατομικά ήταν γυναίκα, καθώς προσευχόταν στο τμήμα που πηγαίνουν οι γυναίκες.

Έκτοτε, δεν φέρεται να έχει προσευχηθεί ξανά σε κάποιο τζαμί, αλλά δεν μετανιώνει για την επιλογή της, αντιθέτως.

Με βάση το αμερικανικό δημοσίευμα, η Dawud συμμετέχει σε διαδηλώσεις που αφορούν ζητήματα μειονοτήτων και αρκετές φορές γίνεται viral στο διαδίκτυο με τις εμφανίσεις της.

Παραδείγματος χάριν, στο μνημόσυνο που έγινε πρόσφατα για τον Τσάρλι Κερκ, η Dawud ήταν μερικούς από τους διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν έξω από το χώρο της τελετής.

Κρατώντας μια παλαιστινιακή σημαία που έγραφε «Black Lives Matter» και παρότι Αμερικανίδα, φώναζε στους Αμερικανούς: «Φύγετε και επιστρέψτε στην Ευρώπη. Είστε άποικοι, κλέψατε αυτή τη γη, δεν σας ανήκει».

Επίσης, το 2024 συνελήφθη επειδή συμμετείχε σε διαμαρτυρία για την Παλαιστίνη στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Αριζόνα και της απαγορεύτηκε η είσοδος στην πανεπιστημιούπολη έως ότου αποσύρθηκαν οι κατηγορίες τον Μάιο.