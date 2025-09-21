Η Intervision 2025 αποτέλεσε τη μεγάλη πολιτιστική διοργάνωση που παρουσίασε η Ρωσία ως απάντηση στον αποκλεισμό της από τη Eurovision μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου (20/9), στο Live Arena της Μόσχας, υπό την αιγίδα της ρωσικής κυβέρνησης, του υπουργείου Εξωτερικών και του Channel One.

Συμμετείχαν συνολικά 23 χώρες, με κύρια παρουσία από τον χώρο των BRICS, της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών, αλλά και από την Ασία, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική, δείχνοντας ξεκάθαρα τη γεωπολιτική στόχευση του εγχειρήματος.

Σε αντίθεση με τη Eurovision, δεν υπήρξε τηλεοπτική ψηφοφορία κοινού: κάθε χώρα όρισε κριτή, ενώ τα τραγούδια μπορούσαν να παρουσιαστούν σε οποιαδήποτε γλώσσα, δίνοντας μεγαλύτερη ελευθερία καλλιτεχνικής έκφρασης.

Νικητής της πρώτης Intervision της «σύγχρονης εποχής» (ο πρώτος διαγωνισμός έγινε το 1965), αναδείχθηκε ο Βιετναμέζος τραγουδιστής Duc Phuc με το κομμάτι «Phu Dong Thien Vuong», αποσπώντας το χρηματικό έπαθλο των 30 εκατομμυρίων ρουβλίων (περίπου 360.000 δολάρια).

Ωστόσο, η διοργάνωση στιγματίστηκε από την ξαφνική ακύρωση της συμμετοχής των ΗΠΑ, με τους διοργανωτές να καταγγέλλουν «πολιτική πίεση» που οδήγησε στην απουσία της Vassy από τον τελικό. Πάντως η αμερικανική κριτική επιτροπή ψήφισε κανονικά στον διαγωνισμό.

Παράλληλα, ο χαρακτήρας του φεστιβάλ ήταν εμφανώς διαφορετικός από τον θεαματικό και απελευθερωμένο τόνο της Eurovision. Η διοργάνωση έδωσε έμφαση σε παραδοσιακά μοτίβα, πατριωτικές αναφορές και την πολιτισμική ταυτότητα, αναδεικνύοντας το διαφορετικό αφήγημα που επιδιώκει να προβάλει η Μόσχα.

Παρότι το ενδιαφέρον ήταν μεγάλο στις χώρες που συμμετείχαν, η ανταπόκριση εκτός της ρωσικής σφαίρας επιρροής παραμένει αμφίβολη, με διεθνή μέσα όπως το Reuters και ο Guardian να μιλούν για αμφιβολίες γύρω από τη διαφάνεια και τη βιωσιμότητα της διοργάνωσης.

Πούτιν: Ισότιμη πρόσβαση στην κοινωνική και πολιτιστική πρόοδο

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, καλωσορίζοντας τους διαγωνιζόμενους υπογράμμισε ότι «η Ρωσία παραμένει ανοιχτή στη δημιουργική συνεργασία, δίνει έμφαση στον δικό της πολιτισμό και δείχνει σεβασμό στον πολιτισμό των άλλων. Ο σεβασμός στις παραδόσεις κάθε χώρας και την πολιτιστική ποικιλομορφία. Αυτή η φιλοσοφία εμπνέει τους συμμετέχοντες να φτάσουν σε δημιουργικά ύψη».

Επιπλέον, ο ρώσος πρόεδρος σημείωσε: «Ο διαγωνισμός τραγουδιού ανταποκρίνεται στη μεγάλη ανάγκη του σύγχρονου, ταχέως μεταβαλλόμενου κόσμου για δικαιοσύνη και για ισότιμη πρόσβαση στα αποτελέσματα της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής προόδου. Αυτός είναι, σύμφωνα με τον ίδιο, και ο λόγος που τόσες πολλές χώρες συμμετέχουν απο την πρώτη κιόλας διοργάνωση. Οι λαοί έχουν το δικαίωμα στην ελεύθερη ανάπτυξη και στη διατήρηση της ταυτότητάς τους. Οι άνθρωποι επιθυμούν την επικοινωνία και θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τους πολιτισμούς άλλων χωρών».