Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε νέο πακέτο κυρώσεων που στοχεύει Ρώσους αλλά και ξένους αξιωματούχους και οργανισμούς.

Ανάμεσα σε αυτούς περιλαμβάνονται η Ευγενία Γκουτσούλ, επικεφαλής της αυτόνομης περιοχής Γκαγκαουζίας στη Μολδαβία, καθώς και ο Πιερ ντε Γκολ, εγγονός του Σαρλ ντε Γκολ, πρώτου προέδρου της Πέμπτης Γαλλικής Δημοκρατίας. Τα σχετικά διατάγματα δημοσιεύθηκαν στην επίσημη ιστοσελίδα του Ζελένσκι.

Συνολικά, στις λίστες περιλαμβάνονται 66 άτομα και 13 εταιρείες, αναφέρει το πρακτορείο ΤASS.

Kiev has introduced a new package of sanctions targeting 66 Russian and foreign individuals and 13 companies. Among those listed are Evgenia Gutsul, Pierre de Gaulle and Ekaterina Mizulina. It was published on Zelensky’s official website:https://t.co/U0Ro2CtQQZ pic.twitter.com/EKsCfhr0Hi — TASS (@tassagency_en) September 21, 2025

Οι κυρώσεις προβλέπουν παραδοσιακά δέσμευση περιουσιακών στοιχείων στην Ουκρανία, ακύρωση αδειών, απαγόρευση μεταβίβασης πνευματικής ιδιοκτησίας, τερματισμό εμπορικών συμφωνιών και αφαίρεση όλων των ουκρανικών κρατικών βραβείων.

Μαζί με τη Γκουτσούλ, στον κατάλογο βρίσκονται ακόμη 10 Μολδαβοί πολιτικοί. Από τη ρωσική πλευρά αναφέρονται μεταξύ άλλων η Εκκατερίνα Μιζουλίνα, επικεφαλής της Λίγκας Ασφαλούς Διαδικτύου, ο Αντρέι Κικότ, πρώτος αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, και ο Κιρίλ Λογκβίνοφ, διευθυντής του Τμήματος Διεθνών Οργανισμών του ρωσικού ΥΠΕΞ.