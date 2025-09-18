Ένας ένοπλος σκότωσε σήμερα δύο ανθρώπους σε συνοριακό φυλάκιο μεταξύ της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης και της Ιορδανίας, όπου είχε φτάσει επιβαίνοντας σε ένα φορτηγό που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια, ανακοίνωσαν ο στρατός και ισραηλινή υπηρεσία πρώτων βοηθειών.

Δύο άνδρες, ηλικίας 20 και 60 ετών, που είχαν τραυματιστεί από σφαίρες κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο συνοριακό φυλάκιο του Άλενμπι, υπέκυψαν, σύμφωνα με την υπηρεσία πρώτων βοηθειών Magen David Adom, το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού.

“Ένας τρομοκράτης έφθασε με ένα φορτηγό που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια από την Ιορδανία και άνοιξε πυρ”, δήλωσε ο στρατός.

Οι δυνάμεις ασφαλείας “εξουδετέρωσαν” τον δράστη, διευκρίνισε.

Φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφερε ότι η ισραηλινή αστυνομία απέκλεισε τον δρόμο που οδηγεί στο σημείο διέλευσης, προκαλώντας κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Ο εκπρόσωπος της ιορδανικής κυβέρνησης Μοχάμαντ Μομάνι δήλωσε ότι η χώρα του παρακολουθεί “τις πληροφορίες για ένα περιστατικό ασφαλείας από την άλλη πλευρά της γέφυρας του βασιλιά Χουσέιν (γέφυρα Άλενμπι, σ.σ.)” και θα κάνει ανακοίνωση για το θέμα αυτό, όταν θα γνωρίζει περισσότερα στοιχεία.

“Οι Ισραηλινοί έκλεισαν την άλλη πλευρά, ενώ η γέφυρα παραμένει ανοιχτή από την ιορδανική πλευρά. Αυτό σημειώθηκε έξω από τα σύνορά μας”, δήλωσε ο εκπρόσωπος της ιορδανικής υπηρεσίας ασφαλείας.

Το ισραηλινό δίκτυο Channel 12 μετέδωσε ότι ο δράστης ήταν Ιορδανός, έφθασε στο σημείο διέλευσης οδηγώντας ένα φορτηγό που μετέφερε βοήθεια με προορισμό τη Λωρίδα της Γάζας. Ο παλαιστινιακός θύλακας είναι πεδίο καταστροφικού πολέμου, ο οποίος ξέσπασε μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση του ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023.

Σύμφωνα με το Channel 12, ο δράστης μαχαίρωσε επίσης ανθρώπους. Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα μαχαίρι με αίμα και ένα όπλο στο έδαφος.

“Σοβαρή τρομοκρατική επίθεση σήμερα στο πέρασμα Άλενμπι, κατά τη διάρκεια του οποίου δύο Ισραηλινοί δολοφονήθηκαν”, έγραψε ο Γιαΐρ Λάπιντ, ηγετική μορφή της ισραηλινής αντιπολίτευσης, στην πλατφόρμα Χ.

“Δεν πρέπει να συνηθίσουμε στη ρουτίνα των τρομοκρατικών επιθέσεων”, πρόσθεσε.

Τον Σεπτέμβριο του 2024, ένας Ιορδανός οδηγός είχε πυροβολήσει και σκοτώσει τρεις Ισραηλινούς φρουρούς στο ίδιο σημείο διέλευσης πριν πέσει νεκρός από πυρά.

Αυτό το σημείο διέλευσης, που βρίσκεται στην κοιλάδα του Ιορδάνη, είναι το μόνο που επιτρέπει στους Παλαιστίνιους της Δυτικής Όχθης να φύγουν από το έδαφος αυτό χωρίς να πρέπει να περάσουν από το Ισραήλ, το οποίο κατέχει τη Δυτική Όχθη από το 1967.

Πηγή: ΑΠΕ