Το φως της δημοσιότητας είδε το ηχητικό από τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις προς ένα αεροσκάφος της Spirit Airlines από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας να «προσέξει» και να «απομακρυνθεί», αφού πλησίασε υπερβολικά το αεροσκάφος του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ταξίδευε στο Ηνωμένο Βασίλειο για επίσημη επίσκεψη.

«Προσέξτε. Αφήστε το iPad», ήταν το αυστηρό μήνυμα που απευθύνθηκε στον πιλότο του αεροσκάφους της Spirit, καθώς εκείνο πετούσε παράλληλα με το Air Force One, το επίσημο αεροσκάφος του προέδρου των ΗΠΑ, σε απόσταση 12,8 χλμ. πάνω από τη Νέα Υόρκη την Τρίτη, όπως αναφέρει το βρετανικό BBC.

Τα αεροσκάφη δεν βρέθηκαν ποτέ σε απόσταση που η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) θα χαρακτήριζε ως μη ασφαλή, αλλά ήταν αρκετά κοντά ώστε να ανησυχήσουν τις Αρχές.

«Η ασφάλεια είναι πάντα η πρώτη μας προτεραιότητα», δήλωσε εκπρόσωπος της Spirit στο αμερικανικό δίκτυο CBS.

Η πτήση 1300 της Spirit «ακολούθησε τις διαδικασίες και τις οδηγίες του Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας» και «προσγειώθηκε χωρίς προβλήματα», όπως είχε προγραμματιστεί στη Βοστώνη, ανέφερε η αεροπορική εταιρεία.

Η πτήση της Spirit ταξίδευε από τη Φλόριντα προς τη Μασαχουσέτη. Σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24, τα δύο αεροσκάφη πετούσαν παράλληλα μεταξύ τους σε απόσταση 8 μιλίων και ακολουθούσαν πορεία κατά την οποία θα μπορούσαν να συγκλίνουν σε απόσταση 11 μιλίων.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) ανέφερε: «Η προκαταρκτική έρευνα δείχνει ότι τα αεροσκάφη τήρησαν την απαιτούμενη απόσταση».

Σύμφωνα με ηχογραφήσεις από τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας, οι ελεγκτές ζητούσαν επανειλημμένα και έντονα από το Spirit Airbus A321 να διατηρήσει την απόστασή του.

«Spirit 1300, στρίψτε 20 μοίρες δεξιά», είπε ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας, σύμφωνα με το ηχητικό. «Προσέξτε, Spirit 1300, στρίψτε 20 μοίρες δεξιά. Spirit 1300, στρίψτε 20 μοίρες δεξιά, τώρα. Spirit wings 1300 στρίψτε 20 μοίρες δεξιά, αμέσως».

Οι πιλότοι της αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους επιβεβαίωσαν το ηχητικό, αν και οι απαντήσεις τους ήταν δύσκολο να ακουστούν.

Ο ελεγκτής απάντησε: «Προσέξτε. Spirit 1300, κυκλοφορία στα αριστερά σας σε απόσταση έξι μιλίων – ή οκτώ μιλίων, 747. Είμαι σίγουρος ότι μπορείτε να δείτε ποιο είναι… Προσέξτε το… είναι λευκό και μπλε». Το λευκό και το μπλε είναι αναφορά στα εξωτερικά χρώματα του αεροσκάφους του προέδρου των ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος Τραμπ και η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ έφτασαν στο Ηνωμένο Βασίλειο το βράδυ της Τρίτης.