«Μέσω της συνέχισης των εμπορικών δραστηριοτήτων τους με παράνομους οικισμούς συμβάλλουν άμεσα την ανθρωπιστική κρίση που προκαλείται από την παρατεταμένη κατοχή του Ισραήλ», κατήγγειλαν μη κυβερνητικές οργανώσεις, αναφερόμενες σε κράτη και εταιρείες, ιδίως ευρωπαϊκές.

Πάνω από 80 οργανώσεις, ανάμεσά τους η Oxfam, δίνουν στη δημοσιότητα έκθεση υπό τον τίτλο «Εμπόριο με παράνομους οικισμούς: πώς ξένα κράτη και επιχειρήσεις επιτρέπουν στο Ισραήλ να εφαρμόζει την πολιτική του παράνομου εποικισμού».

Ανάμεσα στα παραδείγματα είναι η γαλλική αλυσίδα Carrefour, οι εμπορικές συνεργασίες της οποίας στο Ισραήλ «υποστηρίζουν άμεσα τους οικισμούς», επιτρέποντας την πώληση προϊόντων της σε αυτούς, επισημαίνει η έκθεση.

Άλλο ένα παράδειγμα είναι η βρετανική εταιρεία κατασκευής μηχανημάτων έργου JCB, ο εξοπλισμός της οποίας χρησιμοποιείται τόσο για την καταστροφή σπιτιών ή καλλιεργειών των Παλαιστινίων όσο και για την ανέγερση παράνομων οικισμών, επισημαίνουν οι ΜΚΟ.

Η έκθεσή τους υπογραμμίζει εξάλλου τις ευθύνες ξένων τραπεζών, όπως ο βρετανικός όμιλος Barclays, που χρηματοδοτούν εμπορικές δραστηριότητες και του γερμανικού βιομηχανικού κολοσσού Siemens, που συμβάλλει, κατά το κείμενο, στις συγκοινωνιακές υποδομές από τις οποίες ωφελούνται οικισμοί.

Στο δελτίο Τύπου το οποίο συνοδεύει την έκθεση, οι οργανώσεις που συμμετέχουν στην εκστρατεία «επιμένουν τα κράτη, ιδιαίτερα αυτά της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου, να απαγορεύσουν ρητώς τις εμπορικές συναλλαγές με τους ισραηλινούς οικισμούς, συμπεριλαμβανομένων της παροχής υπηρεσιών και των επενδύσεων».

Ζητούν για παράδειγμα να απαγορευτεί σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς θεσμούς να «χορηγούν δάνεια και πιστώσεις σε εταιρείες που χρηματοδοτούν οικισμούς».

Η έκθεση ακολουθεί εκείνη που παρουσιάστηκε τον Ιούλιο στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών από την ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, τη Φραντσέσκα Αλμπανέζε.

Το κείμενο υπό τον τίτλο «Από την οικονομία της κατοχής στην οικονομία της γενοκτονίας» αναφερόταν λεπτομερώς «στους μηχανισμούς εταιρειών που υποστηρίζουν το ισραηλινό αποικιακό σχέδιο εκτοπισμού και αντικατάστασης των Παλαιστινίων».

Σύμφωνα με την Αλμπανέζε, «οι οικισμοί επεκτείνονται, με χρηματοδοτήσεις από τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες, με τροφοδοσία ορυκτών καυσίμων και μετατροπή σε κοινοτοπία από τις τουριστικές πλατφόρμες, αλυσίδες λιανικής και πανεπιστημιακούς θεσμούς».

Η ειδικός του ΟΗΕ τόνισε ότι οι καταναλωτές έχουν «τη δυνατότητα να ζητήσουν λογαριασμό από τις εταιρείες αυτές», καθώς «κατά κάποιον τρόπο, ψηφίζουμε με τα πορτοφόλια μας», όπως τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ