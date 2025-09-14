Ο φερόμενος ως δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ, ο Τάιλερ Ρόμπινσον, φέρεται να αστειεύτηκε στην κοινωνική πλατφόρμα Discord με φίλους του, λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του ιδρυτή της Turning Point USA, λέγοντας ότι ο «σωσίας» του ήταν αυτός που πυροβόλησε τον συντηρητικό ακτιβιστή.

Είχαν ήδη δημοσιευτεί φωτογραφίες του από το FBI ενώ είχε κηρυχθεί καταζητούμενος, σύμφωνα με ρεπορτάζ της New York Post.

NEW: The day after Charlie Kirk was ass*ssinated, a Discord acquaintance of Tyler Robinson recognized him in the FBI photos, tagging the alleged kiIIer's username with “wya.” Robinson replied within a minute: His “doppelganger,” was trying to “get me in trouble,” according to The… pic.twitter.com/Yd2ycAgCmt — RedWave Press (@RedWave_Press) September 14, 2025

Ο 22χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία συνομιλούσε με φίλους του στην πλατφόρμα το απόγευμα της Πέμπτης, όταν οι Αρχές έβγαλαν στη δημοσιότητα θολές εικόνες ενός λεπτού νεαρού με σκούρα ρούχα, στο πλαίσιο της επιχείρησης εντοπισμού του, όπως ανέφερε η New York Times.

Ένας από τους φίλους του διαδικτυακά πρόσεξε ομοιότητα με τη φωτογραφία της Αστυνομίας και τον έκανε tag, γράφοντας «wya» («πού είσαι;») συνοδεία emoji με κρανίο.

Λίγο μετά, ο Ρόμπινσον απάντησε, υποστηρίζοντας απερίφραστα ότι πρόκειται για κάποιον που του μοιάζει, για να «με μπλέξει».