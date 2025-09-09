Ως παθιασμένος αναρριχητής βράχων, ο Λάχλαν Μέρντοχ γνωρίζει καλά τη σημασία του να κρατιέται σφιχτά σε επικίνδυνο έδαφος. Μετά την πιο δύσκολη ανάβαση της ζωής του, την άνοδό του στην κορυφή της επιχειρηματικής αυτοκρατορίας του πατέρα του, έχει πλέον διασφαλίσει ότι η θέση του στο ανώτατο επίπεδο είναι κατοχυρωμένη. Η συμφωνία που πέτυχε με τα μεγαλύτερα αδέλφια του, Προύντενς, Ελισάβετ και Τζέιμς, σημαίνει ότι εκείνοι παραχωρούν τις μετοχές τους στην οικογενειακή επιχείρηση, χαρίζοντάς του τον μακροπρόθεσμο έλεγχο που τόσο εκείνος όσο και ο Ρούπερτ Μέρντοχ επιθυμούσαν.

Η συμφωνία προβλέπει ότι τα τρία αδέλφια θα λάβουν περίπου 1,1 δισ. δολάρια το καθένα για τα μερίδιά τους. Αν και σε πρώτη ανάγνωση μοιάζει με ένα «βελούδινο» επίλογο σε μια τοξική οικογενειακή ιστορία που έχει γοητεύσει την παγκόσμια κοινή γνώμη και ενέπνευσε μια επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά, το «Succession», στην πραγματικότητα αποτελεί νίκη για την Προύντενς, την Ελισάβετ και τον Τζέιμς. Οι τρεις αδελφοί κατάφεραν να εξασφαλίσουν πολύ υψηλότερες αποζημιώσεις από αυτές που τους προσφέρονταν αρχικά, μετά την επιτυχία τους σε μια πολυσυζητημένη δικαστική υπόθεση, όπου αντιτάχθηκαν στην τολμηρή προσπάθεια του Ρούπερτ και του Λάχλαν να τους αποκλείσουν ουσιαστικά από το οικογενειακό trust που ελέγχει τις επιχειρήσεις Fox Corporation και News Corp.

Λάχλαν, Ρούπερτ και Τζέιμς Μέρντοχ

Όπως αναφέρει σε ανάλυσή του ο Guardian το αποκαλούμενο από τον Ρούπερτ και τον Λάχλαν «Project Family Harmony» κατέληξε να εξελιχθεί σε ένα από τα πιο θεαματικά επεισόδια της οικογενειακής ιστορίας των Μέρντοχ. Τα τρία αδέλφια οδήγησαν τον πατέρα τους στα δικαστήρια, με αποτέλεσμα να έρθουν στο φως τα πλήρη στοιχεία της εσωτερικής έχθρας της οικογένειας, όταν τα δικαστικά έγγραφα διέρρευσαν στον Τύπο. Για τον Λάχλαν και τον Ρούπερτ, η συμφωνία αυτή διασφαλίζει ότι οι επιχειρήσεις παραμένουν υπό τον έλεγχο κάποιου αποφασισμένου να διατηρήσει τη συντηρητική τους κατεύθυνση, κυρίως τη Fox, που αποτελεί την κερδοφόρα «αγελάδα» της αυτοκρατορίας. Αν και ουσιαστικά η συμφωνία απλώς διατηρεί το status quo, αφού ο Λάχλαν ηγείται εδώ και καιρό, αποκλείει κάθε πιθανότητα αλλαγής στη φιλοτραμπική γραμμή του δικτύου.

Παρά το γεγονός ότι πρόσωπα κοντά στην οικογένεια τονίζουν πως η ιδέα ότι ο Τζέιμς και τα υπόλοιπα αδέλφια θα προχωρούσαν σε ριζικές αλλαγές στη Fox ήταν μάλλον υπερβολική, ακόμα και το ενδεχόμενο ότι θα μπορούσαν να μετριάσουν τις ακρότητες του καναλιού έχει πλέον εκλείψει. Επιπλέον, ο Ρούπερτ Μέρντοχ κατάφερε τελικά να λύσει το ζήτημα της διαδοχής όπως ακριβώς ήθελε, παραδίδοντας τα ηνία στον πρωτότοκο γιο του, ο οποίος ευθυγραμμίζεται περισσότερο από όλους με τις πολιτικές του απόψεις. «Δεν θα ήθελα τίποτα περισσότερο από την ειρήνη για όλους», είχε γράψει κάποτε ο Ρούπερτ στην πρώην σύζυγό του Άννα, μητέρα της Ελισάβετ, του Λάχλαν και του Τζέιμς. «Αλλά το γεγονός παραμένει ότι ο Λάχλαν είναι ο καλύτερος για να τρέχει την επιχείρηση, χαίρει μεγάλης εκτίμησης εντός και εκτός», είχε αναφέρει.

Ο Λάχλαν Μέρντοχ πάντοτε θαύμαζε τα επιτεύγματα του πατέρα του και μιλούσε με πάθος για την αγάπη του για τις εφημερίδες, που παραμένουν μια από τις μεγάλες αδυναμίες του Ρούπερτ. Παράλληλα, επιχείρησε να υιοθετήσει την ίδια μαχητική νοοτροπία που έκανε τον πατέρα του αδίστακτο διαπραγματευτή, δηλώνοντας πως η News Corporation, η οποία κατέχει μέσα όπως η Wall Street Journal, οι Times και η Sun στη Βρετανία, βρισκόταν στο καλύτερό της επίπεδο όταν λειτουργούσε ως «μάχιμος αουτσάιντερ». Παρότι τα 1,1 δισ. δολάρια για τον καθένα θεωρούνται υπέρογκο ποσό, τα αδέλφια Μέρντοκ θα προσθέσουν τα χρήματα αυτά στα δισεκατομμύρια που έχουν ήδη κληρονομήσει, εξασφαλίζοντας έτσι ανεξάρτητη οικονομική ισχύ.

Ο μεγιστάνας των media Ρούπερ Μέρντοχ

Η οδυνηρή και δαπανηρή δικαστική διαμάχη του παρελθόντος φαίνεται ότι δημιούργησε το κατάλληλο έδαφος για την επίτευξη αυτής της συμφωνίας. Στο τέλος της διαδικασίας, ο Λάχλαν αναδεικνύεται σε μια εξαιρετικά ισχυρή και επιδραστική προσωπικότητα, όχι μόνο στον χώρο των ΜΜΕ αλλά και στην πολιτική σκηνή της Δύσης. Η Fox, ωστόσο, βρίσκεται σε λεπτή θέση, καθώς η δεύτερη κυβέρνηση Τραμπ οδεύει προς το τέλος του εκρηκτικού πρώτου έτους της. Ο Αμερικανός πρόεδρος υπήρξε καλός για τις επιχειρήσεις και η σχέση του με την αυτοκρατορία των Μέρντοχ είναι αμοιβαία επωφελής, αν και συχνά τεταμένη. Η Fox εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό δίκτυο για την κοινότητα Maga.

Η οικογένεια Μέρντοχ

Την ίδια στιγμή, αυξάνεται η πίεση από εξέχουσες προσωπικότητες του κινήματος Maga προς τον Ντόναλντ Τραμπ να δημοσιοποιήσει όλα τα έγγραφα που αφορούν τον αείμνηστο καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, κάτι που εκείνος αρνείται. Η κάλυψη του θέματος από τη Fox υπήρξε μέχρι στιγμής υποστηρικτική για τον πρόεδρο, αλλά η άνοδος ενός νέου φιλο-Maga μιντιακού οικοσυστήματος στο YouTube και πέραν αυτού δημιουργεί πρόσθετες πιέσεις. Ο Ρούπερτ Μέρντοχ, άλλωστε, είχε επιτρέψει σε ορισμένα από τα μέσα του να δημοσιεύσουν άρθρα έντονα επικριτικά προς τον Τραμπ, όπως χαρακτηριστικά, η Wall Street Journal, η οποία παρουσίασε ρεπορτάζ σύμφωνα με το οποίο ο Τραμπ είχε συντάξει ένα χυδαίο ποίημα και σχέδιο για το 50ό γενέθλιο του Έπσταϊν. Ο Τραμπ αντέδρασε καταθέτοντας μήνυση, αν και το υποτιθέμενο σχέδιο και σημείωμα έχουν πλέον δημοσιοποιηθεί.

Ο Λάχλαν καλείται τώρα να κατευθύνει τις επιχειρήσεις και να διαχειριστεί ταυτόχρονα τις πολιτικές ισορροπίες στην «Μέρντοχλαντ». Ο πατέρας του απολάμβανε και τα δύο, αλλά το πώς θα ισορροπήσει αυτές τις πιέσεις αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για τον ίδιο.